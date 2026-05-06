Ao rubro: Pedro Jorge é salvo e a reação dos colegas dá que falar. Especialmente a de Liliana

A noite desta terça-feira ficou marcada por mais um momento decisivo no Secret Story – Desafio Final. Durante a emissão especial conduzida por Cristina Ferreira, foi revelado o nome do primeiro concorrente salvo da semana.

Em risco de expulsão estavam Ariana Miranda, Ana Batista, Leandro Martins, Pedro Jorge e Bruno Simão.

Com todos reunidos na sala, o momento de tensão chegou ao fim quando foi anunciado o resultado. P edro Jorge foi o concorrente escolhido pelo público para continuar em jogo, reunindo 49% dos votos.

Reunidos na sala, os concorrentes não esconderam o choque e a tristeza com esta salvação. Leandro, por exemplo, não escondeu a cara de desilusão, Liliana abanou a cabeça e João Ricardo foi irónico. «Parabéns, grande vencedor!», exclamou, numa alusão ao facto de Pedro Jorge ter ganho o Secret Story 9.

Questionada por Cristina Ferreira, Liliana explicou estar em negação. «Não consigo compreender, por mais que tente arranjar justificações na minha cabeça, não consigo. Sinto injustiça de qualquer forma, mas temos de respeitar», declarou.