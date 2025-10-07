«Mandaste para o ar: 'Ó Zé...'»: As farpas de Pedro Jorge a Liliana que viralizaram na Internet

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Após terminar noivado com Zé, Liliana e Fábio enfiam-se na mesma cama - as imagens que mostram tudo

Na gala do Secret Story 9 do passado domingo, Liliana anunciou em direto o fim do noivado com Zé, decisão que tomou por sentir interesse em Fábio. O momento foi comentado no pós-gala e Pedro Jorge foi um dos mais críticos e as suas afirmações viralizaram na Internet.

Na Cadeira Quente, Pedro Jorge mostrou-se chocado com a decisão de Liliana. «Porque é que está com as mãos na cabeça?», perguntou a Voz. «Ó Voz, não quero comentar. Porque não», começou por dizer.

Porém, Pedro acabou por dar a sua opinião e não poupou nas críticas a Liliana e Fábio. «Eles que destruam só uma cama, basicamente. Ou uma casa, ou o que eles quiserem destruir», disse. E reforçou: «Só se estraga uma casa, destruam a casa sozinhos».

As palavras de Pedro Jorge que deixaram a Internet a rir à gargalhada

Liliana não gostou das críticas de Pedro e pediu que este se justificasse. Sem tabus, o marido de Marisa afirmou: «O meu (argumento) é o de muitos aqui da casa. Eu se tivesse na tua posição, se tivesse uma namorada lá fora, não faria aquilo que tu fizeste aqui dentro. É essa a justificação, pronto».

A discussão prosseguiu com Liliana a explicar que colocar um ponto final na relação com Zé foi «o mais justo», mas Pedro continuou a ironizar e a conversa descambou. «Ou seja, mandaste para o ar: ‘ó Zé, acabei a relação. Ó Zé, olha, estás aí em casa no sofá? Já acabou, está bem?’», disse Pedro Jorge. O momento viralizou na Internet, principalmente pela reação de Dylan, que não conteve o riso perante a ironia do colega.

Veja tudo aqui: