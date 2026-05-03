Pedro Jorge reage de forma inédita à chegada de Liliana. E clima aquece na Casa: «Não tem tempo para o cão mas tem para o Desafio Final»

O Secret Story - Desafio Final voltou a ficar marcado por uma entrada inesperada. Liliana Oliveira decidiu aceitar o desafio de regressar ao jogo e promete uma postura diferente daquela que apresentou no Secret Story 9, onde participou anteriormente.

A concorrente de Lousada afirmou que entra com a intenção de “jogar sozinha” e garantiu que vai manter a sua habitual frontalidade, sem “papas na língua”. A chegada de Liliana provocou impacto imediato na dinâmica da casa, com reações tensas por parte de alguns colegas.

Um dos momentos mais marcantes deu-se com Pedro Jorge, com quem trocou farpas logo após a entrada. Liliana atirou: «Não tinha tempo para o cão mas tem para o desafio final», num comentário que rapidamente elevou o tom da discussão.

A concorrente também visou Afonso Leitão, acusando-o de tentar replicar estratégias de jogo de outras edições. Sem hesitar, referiu-se ao colega como “Catarina”, afirmando que este procura imitar o estilo de jogo de Catarina Miranda, mas que “nunca conseguirá ser igual”.

A entrada de Liliana promete, assim, alterar o equilíbrio já existente na casa, num momento em que o jogo se encontra cada vez mais intenso e marcado por confrontos diretos entre concorrentes.