Pedro Jorge não sabe, mas cá fora espera-o uma grande mudança profissional

Enquanto está fechado na casa do Desafio Final, sem qualquer contacto com o exterior, Pedro Jorge desconhece que um dos seus maiores objetivos pessoais e profissionais está finalmente a ganhar forma. Cá fora, a mulher, Marisa, acompanha de perto as obras de remodelação da loja do casal, um projeto há muito desejado pelo concorrente.

Nas redes sociais, Marisa partilhou imagens dos trabalhos em curso e revelou a emoção de ver este sonho tornar-se realidade. «Um dos objetivos do nosso Pedro Jorge a ser já concretizado 💪🏼💪🏼💪🏼 Remodelação da Loja», escreveu na legenda da publicação.

Sem saber, Pedro Jorge prepara-se para encontrar uma grande novidade quando regressar à vida real. A renovação do espaço comercial representa um importante passo para o negócio da família e um objetivo pelo qual o concorrente tem trabalhado.

Veja as imagens aqui.