A verdadeira vida de Pedro e Marisa: Reveladas fotos inéditas fora do Secret Story

A entrada de Pedro Jorge e Marisa Pires na nova edição da Casa dos Segredos 9 trouxe um dos mistérios mais inesperados da temporada. O casal é casado e tem dois filhos em comum, mas dentro da casa tem de manter esta realidade em segredo, dado que o segredo de Pedro está relacionado com a mulher.

Lá fora, nas redes sociais, já era conhecida a cumplicidade entre os dois. Nos perfis de Instagram, Pedro Jorge e Marisa partilhavam registos da vida em conjunto, revelando momentos felizes da relação e etapas importantes, como o nascimento dos filhos.

Agora, a participação no reality show acrescenta uma nova camada de desafio ao casal, que terá de disfarçar a ligação perante os colegas e o público. Espreite a galeria de imagens e conheça a relação do casal antes de entrar na casa mais vigiada do país.