Abraçado a companhia especial, Pedro Jorge revela estar entusiasmado com nova fase: «Nova etapa»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?"
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: "Nunca vai voltar"
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do "Secret Story 9"
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: "Saímos e apanhamos este choque"
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: "É uma amiga cá fora?"
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: "Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual"
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro 'confrontam-se': "Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas"
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: "Achas que eu tenho uma opinião errada?"
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

10:28
Leomarte sobre ex-concorrente do "Secret Story": "Não quero esse fantasma na minha vida"
05:43

Leomarte sobre ex-concorrente do “Secret Story”: “Não quero esse fantasma na minha vida”

10:21
Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas
03:19

Leomarte e Diogo Alexandre reagem à morte de Maycon Douglas

10:21
"Luto não é espetáculo". Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas
03:19

“Luto não é espetáculo”. Leomarte e Diogo Alexandre explicam por que não se pronunciaram sobre a morte de Maycon Douglas

10:17
Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de "emplastra" e afirma: "Tenho medo"
04:50

Depois de polémica, Leomarte chama Daniela Santo de “emplastra” e afirma: “Tenho medo”

10:16
Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do "Secret Story"
04:50

Leomarte avança morte de familiar de ex-concorrente do “Secret Story”

10:10
Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do "Secret Story": "Já gastaste o dinheiro todo?"
06:03

Cláudio Ramos questiona Diogo Alexandre sobre o prémio do “Secret Story”: “Já gastaste o dinheiro todo?”

10:02
Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: "São um casal lindo"
01:30

Leomarte surge ao lado de ex-concorrente e revela comentários: “São um casal lindo”

19:14
Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória
05:28

Ainda há provocações e ciúmes? Saiba como está o amor de Pedro e Marisa após a grande vitória

19:08
Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo
04:24

Como era a vida de Pedro e de Marisa antes de entrarem no Secret Story? Eles contam tudo

19:03
Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa
01:24

Espreite o álbum de fotografias privado de Pedro e Marisa

Abraçado a companhia especial, Pedro Jorge revela estar entusiasmado com nova fase: «Nova etapa»

Abraçado a companhia especial, Pedro Jorge revela estar entusiasmado com nova fase: «Nova etapa»

Pedro Jorge, vencedor de Secret Story - Casa dos Segredos, tem partilhado no Instagram vários momentos do seu quotidiano e, numa das mais recentes publicações, mostrou-se ao lado de um amigo especial, assinalando a despedida de João Diogo, que se prepara para um novo desafio profissional na Bélgica.

Após sair vencedor de Secret Story 9, Pedro Jorge tem recorrido ao Instagram para partilhar vários momentos do seu dia a dia, mostrando-se ao lado de pessoas muito especiais na sua vida.

Numa dessas partilhas, o companheiro de Marisa Pires surgiu ao lado de um amigo próximo, João Diogo, mais conhecido por Kikas. O futebolista profissional tem representado o Estrela da Amadora e prepara-se agora para rumar à Bélgica, onde irá abraçar um novo desafio na sua carreira desportiva, tal como avançou o site MaisFutebol.

Na imagem partilhada, Pedro Jorge deixou uma mensagem de apoio ao amigo neste momento de despedida. «Obrigado, irmão. Boa sorte nesta nova etapa! Vai correr bem!», escreveu, mostrando o carinho e a cumplicidade que os une.

Veja, agora, algumas das melhores imagens de Pedro Jorge nas galerias de fotografias que preparámos para si.

 

Pedro Jorge e Marisa aproveitaram uma pausa na rotina para desfrutar de um momento em família com os filhos, Yara, de 5 anos, e o pequeno Théo, de apenas 1. O destino escolhido foi o Oceanário de Lisboa, e o passeio foi partilhado nas redes sociais esta segunda-feira, 19 de janeiro.

Antes de revelarem o local, o vencedor do Secret Story 9 surgiu num vídeo divertido a falar com o filho mais novo: «Vamos ver os peixinhos. Queres ir ver os peixinhos? Queres?». Pouco depois, foi a vez da filha mais velha entrar em cena. «Onde é que vamos, amor?», perguntou Pedro Jorge, recebendo uma resposta entusiasmada: «Ao Oceanário».

Veja o vídeo:

Mas o momento mais emotivo surgiu já no final do passeio. Marisa Pires partilhou um vídeo que captou a cumplicidade entre os dois irmãos. Enquanto Yara fazia uma massagem ao irmão mais novo, declarou-se de forma espontânea: «Eu gosto muito do meu irmão, obrigada pelo apoio, porque o meu irmão é o meu orgulho».

Encantada com o momento, Marisa reagiu com ternura. A simplicidade e o carinho entre os irmãos tocaram os fãs, que encheram a publicação de mensagens emocionadas.

Veja o momento:

 

«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Bebé a caminho: João Moura Caetano revela quando irá nascer o filho em comum com Luíza Abreu

Sara Santos deixa colegas em choque ao revelar vício inesperado. E não é nada do que está à espera

Casou com uma mulher e agora com um homem: Cantor português tem história que muitos desconhecem
Temas: Pedro Jorge Marisa Pires

«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

Há 3h e 55min
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar

17 dez 2025, 12:30
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Hoje às 12:23
Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

Hoje às 11:44
Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

31 dez 2025, 21:56
Ver Mais

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

Há 2h e 4min
Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Há 3h e 8min
Abraçado a companhia especial, Pedro Jorge revela estar entusiasmado com nova fase: «Nova etapa»

Abraçado a companhia especial, Pedro Jorge revela estar entusiasmado com nova fase: «Nova etapa»

Há 3h e 24min
«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

Há 3h e 55min
Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Hoje às 17:35
Ver Mais Notícias

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Hoje às 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Ver Mais Exclusivos

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

Há 2h e 4min
Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Inédito! Vera estreia-se no mundo da música ao lado de famosa cantora portuguesa

Há 3h e 8min
«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

«Não aceito devoluções»: Mãe de Afonso Leitão deixa mensagem a Catarina Miranda e faz revelação privada

Há 3h e 55min
Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Já tem data para o casamento? Vera prepara-se para dar novo passo na relação

Hoje às 17:35
A meio da noite, recrutas da 1ª Companhia recebem visita inesperada: «Não posso acreditar»

A meio da noite, recrutas da 1ª Companhia recebem visita inesperada: «Não posso acreditar»

Hoje às 15:22
Ver Mais Fora da Casa

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados
04:15

Quem poderá abandonar a base? Conheça o leque de nomeados

19 jan, 00:52
Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal
05:34

Momento de arrepiar: Recrutas cantam o Hino Nacional e hasteiam a Bandeira de Portugal

18 jan, 09:41
Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

Soraia Sousa esclarece rumores de romance com Rodrigo Castelhano: «Isso para mim está muito claro»

16 jan, 17:35
Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

16 jan, 14:15
A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»
01:58

A ferver. Andrea Soares condena profundamente uma atitude: «Aqui ninguém desautoriza ninguém»

16 jan, 13:30
Ver Mais TVI Reality

João Monteiro passa por mudança e Cristina Ferreira brinca: "O Manuel Luís Goucha mandava-me logo mensagem"

João Monteiro passa por mudança e Cristina Ferreira brinca: "O Manuel Luís Goucha mandava-me logo mensagem"

Hoje às 10:15
Afonso Leitão faz confissão sobre Catarina Miranda: "Nunca imaginei..."

Afonso Leitão faz confissão sobre Catarina Miranda: "Nunca imaginei..."

Hoje às 08:42
"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

"No final, renasces": Francisco Monteiro feliz com companhia especial... e Marcia Soares reage assim!

Ontem às 15:27
Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Francisco Monteiro em choque: "Está na altura de acordar"

Ontem às 11:32
Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Longe de Portugal, Cristina Ferreira e João Monteiro fazem "cerimónia de longa vida"!

Ontem às 10:21
Ver Mais Outros Sites