Como estão Pedro Jorge e Marisa? Há uma nova declaração pública que está a emocionar

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Marisa Pires fez uma nova partilha nas redes sociais.

Marisa recorreu às redes sociais, esta quinta-feira, 19 de março, para assinalar o Dia do Pai com uma partilha marcada pela emoção. A ex-concorrente do Secret Story 9 surpreendeu ao celebrar não apenas o seu pai, mas também Pedro Jorge, o pai dos seus filhos.

Numa mensagem sentida, destacou a importância de ambos na sua vida: «Hoje celebro dois grandes homens da minha vida O meu pai, que sempre foi o meu exemplo, e o pai dos meus filhos, que enche os nossos dias de amor e dedicação».

 

A ex-concorrente fez ainda questão de sublinhar a gratidão que sente: «Sou grata por ter ao meu lado estes dois pilares tão especiais. Feliz Dia do Pai».

A homenagem continuou com uma segunda partilha, onde mostrou um momento particularmente ternurento. Marisa divulgou um vídeo amoroso da filha, acompanhado por um poema simples, mas cheio de sentimento.

«Feliz dia do pai papá Amo-te daqui até a lua», pode ler-se.

Entre palavras e gestos, Marisa voltou a mostrar o lado mais próximo e familiar, numa celebração que conquistou os seguidores.

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