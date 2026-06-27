Depois de se tornar bicampeão de reality shows, Pedro Jorge depara-se com mais uma conquista. E Marisa Pires revelou tudo

Pedro Jorge, que se tornou conhecido por vencer dois reality shows, volta a estar em evidência fora do universo televisivo, depois de surgir associado a mais uma novidade pessoal e profissional.

A revelação foi feita por Marisa Pires, através das redes sociais, onde partilhou uma mensagem que rapidamente chamou a atenção dos seguidores e fãs do ex-concorrente.

Na publicação, Marisa escreveu: «De coração cheio❤️ já abrimos as portas ao público novamente 🙏🏼 aguardamos ansiosamente pela sua visita ❤️», dando a entender que um espaço ligado ao casal voltou a estar em funcionamento e aberto ao público.

A mensagem foi recebida com entusiasmo por parte dos seguidores, que deixaram várias reações positivas e mensagens de apoio, celebrando esta nova fase e conquista.

Assim, depois do percurso de sucesso nos reality shows, Pedro Jorge soma agora mais um capítulo importante, desta vez fora da televisão, numa área que continua a gerar curiosidade entre os fãs.