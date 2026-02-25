Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Pedro Jorge, esteve presente na gala de aniversário da TVI e aproveitou o momento para esclarecer os rumores que têm circulado sobre as suas relações com antigos colegas do programa, nomeadamente Leandro Martins e Marisa Susana.

Em declarações à TV Guia, o vencedor do Secret Story 9 falou sobre o fim do grupo: “Gangue dos Frescos” e explicou como está, atualmente, a ligação com os ex-aliados. Pedro Jorge confirmou que se encontra afastado de Leandro Martins, com quem criou uma forte proximidade dentro da casa e também de Marisa Susana. Recorde-se que esta última acusou publicamente Pedro Jorge e Marisa Pires, de a terem ignorado e deixado de seguir nas redes sociais após o término do reality show.

Confrontado com o distanciamento, Pedro Jorge garantiu que não guarda mágoas e que encara a situação com naturalidade. «Não posso ficar chateado com pessoas que não são minhas amigas. Pensei que fossem, porque estivemos juntos durante vários meses, mas afinal não eram. E está tudo certo», afirmou. Sem intenção de alimentar conflitos, reforçou que não quer dar azos a grandes conversas sobre o tema: «Cada um segue o seu caminho. Além disso, nenhum deles me acrescenta nada. Não vale a pena desgastar-me com isso», acrescentou.

Para terminar, Pedro Jorge frisou que ele e a companheira estão focados no trabalho e na família, sobretudo nos filhos, Yara e Théo. Revelou ainda que o negócio do casal está em crescimento e que isso é o mais importante: «Estamos concentrados no nosso projeto profissional e depois dedicamo-nos aos nossos filhos. Isso é o que realmente importa», concluiu.