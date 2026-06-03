Cantor famoso ajudou a realizar sonho da filha de Marisa Pires e Pedro Jorge. E o concorrente nem sonha

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Aos seis anos, Yara viveu um momento que dificilmente esquecerá. A filha de Marisa Pires e Pedro Jorge subiu ao palco ao lado de Jorge Guerreiro e realizou um dos seus maiores sonhos.

O concerto de Jorge Guerreiro na Festa em Honra da Nossa Senhora do Refúgio, na Covilhã, ficou marcado por um momento muito especial. Durante a atuação, o cantor surpreendeu o público ao receber em palco uma convidada muito especial: Yara, a filha de Marisa Pires e Pedro Jorge.

A menina, de apenas seis anos, juntou-se ao artista durante a interpretação do conhecido tema «Vai Haver Cambalacho» e não escondeu a felicidade.

Entre dança, música e muitos sorrisos, Yara mostrou-se completamente à vontade perante a multidão, protagonizando um dos momentos mais ternurentos da noite.

Marisa Pires fez questão de registar tudo e partilhar o vídeo nas redes sociais, onde revelou a emoção de ver a filha concretizar um desejo antigo: «A Yara a realizar o sonho de subir ao palco e dançar com o Jorge Guerreiro o Cambalacho», escreveu a ex-concorrente do Secret Story 9 na legenda da publicação.

As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à espontaneidade e alegria da pequena Yara.

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