Cantor famoso ajudou a realizar sonho da filha de Marisa Pires e Pedro Jorge. E o concorrente nem sonha

O concerto de Jorge Guerreiro na Festa em Honra da Nossa Senhora do Refúgio, na Covilhã, ficou marcado por um momento muito especial. Durante a atuação, o cantor surpreendeu o público ao receber em palco uma convidada muito especial: Yara, a filha de Marisa Pires e Pedro Jorge.

A menina, de apenas seis anos, juntou-se ao artista durante a interpretação do conhecido tema «Vai Haver Cambalacho» e não escondeu a felicidade.

Entre dança, música e muitos sorrisos, Yara mostrou-se completamente à vontade perante a multidão, protagonizando um dos momentos mais ternurentos da noite.

Marisa Pires fez questão de registar tudo e partilhar o vídeo nas redes sociais, onde revelou a emoção de ver a filha concretizar um desejo antigo: «A Yara a realizar o sonho de subir ao palco e dançar com o Jorge Guerreiro o Cambalacho», escreveu a ex-concorrente do Secret Story 9 na legenda da publicação.

As imagens rapidamente conquistaram os seguidores, que encheram a caixa de comentários com elogios à espontaneidade e alegria da pequena Yara.