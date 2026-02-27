Marisa e Pedro Jorge reagem à polémica em torno da "entrega" da cadela: «Estou a ver malta nervosa»

Pedro Jorge e Marisa Pires entregam cadela. A decisão de procurar uma solução para a cadelinha do casal gerou uma onda de críticas nas redes sociais. Marisa foi a primeira a reagir, mas Pedro Jorge não ficou em silêncio e também deixou uma mensagem clara aos haters.

A sexta-feira, 27 de fevereiro, ficou marcada por um desabafo sentido de Marisa nas stories do Instagram. A ex-concorrente do Secret Story 9 decidiu esclarecer a polémica depois de o casal ter admitido que poderia procurar um novo lar para a cadelinha, tendo em conta a nova rotina pós-reality que os obriga a passar muitas horas fora de casa.

A reação nas redes sociais foi imediata e intensa. Perante as críticas, Marisa mostrou-se surpreendida com a dimensão da revolta: «Estou aqui porque estou a ver muita malta nervosa. Amigos e amigas, qual é que é o espanto de nós podermos ou de nós tentarmos arranjar uma solução para a nossa cadelinha?».

A antiga concorrente reforçou que não compreende o tom das mensagens negativas que tem recebido: «Amigos, eu não consigo perceber esta tal revolta, acredito mais que seja pessoas que não têm mesmo mais nada para fazer ou pessoas que nos querem mesmo mal em quererem ver esta situação da maneira como está a ficar por causa de nós termos dito se alguém conseguia ou se alguém tinha amor para dar à nossa cadelinha».

Num apelo direto aos seguidores, garantiu: «Nós não estamos a abandonar ninguém, nós não estamos a abandonar a nossa cadelinha, amigos. Eu acho que vocês estão-se a preocupar mais em tentar arranjar uma solução, solução essa que vos dá mais jeito para vocês».

Pedro Jorge pronuncia-se sobre o assunto.

Depois da reação de Marisa, foi a vez de Pedro Jorge se pronunciar. O vencedor do Secret Story 9 começou por relativizar as críticas: «Eles bem tentam e o resto será e continuará sempre a ser o resto! Bom fim de semana».

Pedro partilhou ainda uma imagem da cadelinha do casal e deixou uma reflexão mais profunda sobre o tema: «Procurar um lar para um animal é o oposto de abandono, é amor responsável. O que é preferível: ficar isolado, sozinho (em hotéis), ou estar num lar com mimos constantes? Priorizar a felicidade do animal acima de tudo. Isso merece respeito, não ódio».

As palavras do casal continuam a gerar reações divididas. Enquanto alguns seguidores mantêm as críticas, outros defendem que procurar uma alternativa pode ser, precisamente, um gesto de responsabilidade e preocupação com o bem-estar do animal.