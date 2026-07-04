Marisa Pires faz declaração de amor nunca antes vista a Pedro Jorge. E os fãs vão à loucura

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Marisa Pires e Pedro Jorge estão a desfrutar de umas férias num resort no Fundão. A ex-Secret Story partilhou uma declaração de amor ao companheiro que está a derreter os fãs.

Marisa Pires e Pedro Jorge estão a desfrutar de uns dias de descanso em família num hotel de luxo no Fundão. A ex-concorrente do Secret Story tem partilhado alguns registos destas férias e aproveitou para se declarar ao companheiro.

Nas redes sociais, Marisa partilhou um conjunto de fotografias em que surge ao lado da cara-metade e dos filhos de ambos, Iara e Teo. 

«Tu és o amor da minha vida, e eles são a nossa maior prova de amor. ❤️», escreveu, na legenda da partilha onde surge de sorriso rasgado ao lado de Pedro Jorge.

Os fãs ficaram rendidos aos retratos da família. «Os mais lindos ❤️», «Família linda que nós adoramos ❤️ que sejam felizes ❤️», «Lindo casal desfrutem bem a vida 😍», «Família Maravilhosa ❤️❤️❤️👏👏👏 o AMOR E FAMÍLIA É TUDO❤️», «Só isto importa, o Amor e uma Família linda, Maravilhosa, Junta, Unidos contra tudo e todos 😍😍 Sejam felizes sempre 🫶😘», «Muito bonito o nosso casalinho ! 😘», «A vossa bolha de amor, desligar do mundo em família, nosso maior bem precioso❤️ beijinhos grandes 😘😘😘😘 desfrutem!!», pode ler-se nos comentários. 

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