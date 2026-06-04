Momento ternurento. Marisa Pires derrete seguidores com vídeo do filho a ver o pai na televisão

Marisa Pires partilhou nas redes sociais um momento que rapidamente conquistou os seguidores. O protagonista foi o filho mais novo da ex-concorrente e de Pedro Jorge, Théo, de apenas 2 anos.

No vídeo, o menino surge a ver o pai na televisão, numa imagem captada durante a emissão do reality show da TVI. Perante a cena, Marisa decidiu testar a reação do filho e perguntou-lhe simplesmente: «Quem é?».

A resposta não demorou. Ao reconhecer imediatamente o pai no ecrã, o pequeno mostrou-se entusiasmado e começou a chamar a irmã para que também olhasse para a televisão, repetindo que era o pai.

O momento acabou por emocionar os seguidores de Marisa Pires, que não ficaram indiferentes à saudade e ao carinho demonstrados pelo menino.