Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Pedro Jorge e Marisa Pires têm sido falados nos últimos dias por causa de uma cadela que quiseram dar para adoção. O assunto gerou polémica, de tal forma que o vencedor do Secret Story 10 se viu obrigado a esclarecer tudo, através de um comunicado partilhado nas stories do Instagram.

«A decisão de procurar uma nova família para a nossa cadela não foi tomada de forma leviana, impulsiva ou por falta de amor. Pelo contrário: foi uma decisão difícil, pensada com responsabilidade e com o bem-estar do animal em primeiro lugar», explicou Pedro Jorge.

O companheiro de Marisa continuou: «A vida muda, as rotinas tornam-se mais exigentes e, infelizmente, chegámos à conclusão de que não conseguimos dedicar o tempo, a atenção e o carinho que ela merece. Amar um animal também é saber reconhecer quando não estamos a ser a melhor opção para ele».

«Lamentamos profundamente que esta situação tenha dado origem a críticas, ataques pessoais e, ainda mais grave, a comentários que colocam em causa os nossos filhos. As nossas crianças não devem, em circunstância alguma, ser envolvidas neste tipo de julgamentos. São cuidadas, amadas e respeitadas, e merecem ser protegidas de discursos de ódio e suposições injustas», sublinhou.

O ex-concorrente escreveu ainda: «Cada família conhece a sua realidade, os seus limites e as suas decisões. Julgar sem conhecer o contexto não ajuda o animal, não ajuda a família e apenas gera mais conflito. Continuamos focados em encontrar uma família responsável, carinhosa e disponível, na qual a nossa cadela possa ter a vida que merece. Agradecemos a quem tem demonstrado compreensão, apoio e Humanidade».

Mais tarde, Pedro Jorge recorreu à mesma rede social para dar conta de que o animal já teriam um novo lar: «A nossa cadela vai ficar com pessoas da nossa família. Arranjámos uma solução que nunca deveria ter sido posta em causa», reiterou.