Pedro Jorge é acusado de «tratar mal as mulheres» e Marisa Pires não fica calada: «Levantam bandeiras...»

Pedro Jorge e Marisa: a relação fora da Casa dos Segredos em fotografias

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Pedro Jorge tem sido um dos grande protagonistas do Secret Story - Desafio Final e, esta semana, está no centro da polémica. O vencedor do Secret Story 9 foi acusado por alguns colegas, nomeadamente João Ricardo e Liliana, de «mal-tratar as mulheres». Marisa Pires, a mulher do concorrente, já reagiu e mostrou-se revoltada.

Nos stories do Instagram, Marisa partilhou uma mensagem, onde defende o companheiro com unhas e dentes. «Custa-me estarem sistematicamente a dizer que o Pedro trata mal as mulheres, que me trata mal a mim... isto é muito feio», começou por escrever.

E prosseguiu: «As pessoas têm noção do que estão a dizer? Fazer de um assunto grave um assunto tão banal, levantam bandeiras sem qualquer sentido. Deixem de ser ridículos e de tentarem rotular as pessoas. Nunca vi o Pedro tratar mal nenhuma mulher, discute como discute com outra pessoa qualquer. Parem de usar o 'tratar mal as mulheres' para o que vos dá jeito.»

«Isto diz muito mais sobre vocês do que sobre o Pedro Jorge», completou.