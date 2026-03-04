Pedro Jorge e Marisa levam os filhos à Disney. E o que vai ver agora é um verdadeiro “conto de fadas”

Pedro Jorge e Marisa Pires entraram no Secret Story 9, e nunca esconderam qual era um dos principais objetivos enquanto casal caso algum dos dois vencesse o programa: levar os filhos à Disney. Três meses depois de vencer o Secret Story e levar para casa 250 000€, o casal cumpre sonho e leva os filhos nesta viagem maravilhosa.

Num post de Instagram, o casal acabou por partilhar a reação dos filhos ao saberem que vão à Disney, e rapidamente os seguidores ficaram rendidos aos conteúdos que ambos têm partilhado. Até agora já surgiu o carrossel do primeiro e do segundo dia de viagem, com fotografias de derreter corações. Os fãs têm reagido de forma ternurenta a todas as partilhas.

«Há sonhos que ficam para sempre na memória… e este é um deles. ✨🏰 Tínhamos uma missão muito especial: surpreender os nossos filhos com a viagem com que sempre sonharam. E finalmente chegou o momento de revelar — vão à Disney! 🎉», foi desta forma que o casal anunciou aos seguidores que vai cumprir o grande sonho de levar os filhos numa viagem de sonho. A reação de Yara e Théo foi hilariante, a menina ficou em êxtase e não escondeu o entusiasmo.

Por fim, o Pedro Jorge acaba por fazer uma reflexão de peso: «os sonhos tornam-se planos reais… e as memórias começam ainda antes da partida. ✈️🌍».