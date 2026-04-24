Pedro Jorge revela novidade para o dia da estreia do Desafio Final e deixa os fãs em êxtase

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Após a vitória no Secret Story 9, estará Pedro Jorge prestes a regressar a um reality show da TVI para integrar o Desafio Final? Uma publicação feita nas stories do Instagram pelo vencedor do programa veio despertar a curiosidade dos seguidores.

O Desafio Final, apresentado por Cristina Ferreira, estreia a 26 de abril e promete reunir «os concorrentes mais marcantes, carismáticos e explosivos das últimas edições do Secret Story», que «regressam com contas por acertar».

Entretanto, Pedro Jorge partilhou um conteúdo onde evidenciou a data 26/04, coincidindo com o dia de estreia desta nova edição. Na legenda, o vencedor do Secret Story 9 escreveu: «Guardem esta data. Amanhã começo a mostrar alguns detalhes», e, de seguida, colocou um reels de forma a que os fãs tenham "uma luz" do que pode advir nessa novidade.