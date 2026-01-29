Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

Ao Minuto

19:10
Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10 - Big Brother

Uma casa feita de raiz e muitas surpresas: estas são as novidades do Secret Story - Casa dos Segredos 10

20:05
Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…» - Big Brother

Bernardina Brito quebra o silêncio sobre Tiago Ginga após conflitos: «Hoje em dia…»

14:21
Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9 - Big Brother
06:02

Filipe Delgado revela episódio chocante que viveu com uma ex-concorrente do Secret Story 9

21:32
Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante - Big Brother

Vem aí casório: Marisa Susana pede namorado em casamento e o vídeo é emocionante

19:44
Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo - Big Brother

Vera Cláudia aquece redes sociais com biquíni reduzido e revela pormenor inesperado do seu corpo

16:13
Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada - Big Brother

Mariana do Secret Story 9 mostra-se sem roupa em nova fotografia ousada

16:08
Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam - Big Brother

Veja como está diferente: Este é o antes e depois de Mariana que todos comentam

10:51
Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa - Big Brother

Amizade destruída. Leandro toma decisão radical sobre Pedro Jorge e Marisa

17:42
Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende - Big Brother

Afinal, que relação mantinham Renata Reis e Maycon Douglas? Surge revelação surpreende

16:09
Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível» - Big Brother

Renata Reis revela como viveu o dia em que corpo de Maycon Douglas foi encontrado: «Para mim, não era possível»

15:32
Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher - Big Brother

Viveu num convento e decidiu entrar no Secret Story. 16 anos depois já é mãe e está outra mulher

12:03
Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial - Big Brother
00:24

Filha de Pedro Jorge e Marisa surpreende com declaração de amor especial

11:53
O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa - Big Brother
01:50

O passeio em família que emocionou os seguidores de Pedro Jorge e Marisa

13:34
Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela» - Big Brother

Inédito! Zé expõe zanga grave dos pais dele com Liliana: «Enervaram-se, deixaram as coisas dela»

12:32
Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado - Big Brother
06:57

Exclusivo: Após término com Francisco Monteiro, Bárbara Parada tem novo namorado

12:30
As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro - Big Brother
05:16

As condições alegadamente impostas por Bárbara Parada no namoro com Francisco Monteiro

12:07
Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?” - Big Brother
03:42

Cláudio Ramos ‘confronta’ Pedro: “Há alguma coisa que eu tenha dito que tu gostavas de me dizer?”

12:06
Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar” - Big Brother
08:33

Pedro recorda passado com Marisa: “Nunca vai voltar”

11:56
Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9” - Big Brother
05:16

Leandro já ligou a Pedro. E esta foi a 'resposta' do vencedor do “Secret Story 9”

11:55
Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque” - Big Brother
05:16

Pedro revela surpresa com Leandro: “Saímos e apanhamos este choque”

11:53
Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?” - Big Brother
02:28

Cláudio Ramos questiona Pedro sobre amizade com Marisa Susana: “É uma amiga cá fora?”

11:47
Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual” - Big Brother
05:45

Pedro defende-se das críticas de Cláudio Ramos: “Estamos há 14 dias cá fora e eu gosto da Marisa de maneira igual”

11:47
Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas” - Big Brother
05:45

Cláudio Ramos e Pedro ‘confrontam-se’: “Houve atitudes dentro da casa que eu considerei machistas”

11:40
Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?” - Big Brother
03:09

Cláudio Ramos 'confronta' Pedro: “Achas que eu tenho uma opinião errada?”

09:09
«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado - Big Brother

«Destruída», a caminho do funeral do sobrinho, Kina tem afirmação surpreendente sobre Filipe Delgado

Acompanhe ao minuto

Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos - Big Brother

A família vive dias de sonho.

O último domingo, 25 de janeiro, ficou marcado por um momento especial para Marisa e Pedro Jorge. O casal, conhecido pela participação no Secret Story 9, decidiu transformar o dia num verdadeiro programa em família e levou os filhos, Yara e Théo, a assistir ao encontro entre o Benfica e o Estrela da Amadora, referente à 19.ª jornada da Liga Portugal. A partida terminou com uma vitória expressiva das águias por 4-0.

Para Yara, de apenas cinco anos, a experiência teve um significado ainda maior, já que foi a sua estreia no Estádio da Luz. O momento foi partilhado por Marisa nas redes sociais, através de um vídeo onde não escondeu a alegria da filha, descrevendo-a como “radiante” na sua primeira visita ao recinto encarnado.

No vídeo divulgado, Yara mostrou-se entusiasmada e aproveitou para enviar uma mensagem divertida, revelando o seu apoio ao Benfica, ao celebrar o resultado do jogo e confessando a felicidade por ter vivido, pela primeira vez, a atmosfera do Estádio da Luz, e deixou ainda a promessa de que esta não será a última visita.

Relacionados

Antiga estrela de reality show que bateu recorde mundial morreu com apenas 50 anos

O público votou e decidiu: Este é o recruta mais gostado e o menos gostado da Primeira Companhia

Emocionado, Ruben Silvestre tomou uma decisão por Maycon Douglas que ninguém ficou indiferente

Bomba! Tem namorado há três anos e ninguém sabia: Leandro escondeu de todos o maior segredo

Bruno Savate atira-se a comentador da Primeira Companhia. E não perdoa: «Preocupado em aparecer»
Temas: Pedro Jorge Marisa Pires

Fora da Casa

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 1 min
«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

Há 53 min
«Calamidade pública»: Ex-concorrente partilha imagens arrepiantes da Depressão Kristin

«Calamidade pública»: Ex-concorrente partilha imagens arrepiantes da Depressão Kristin

Há 1h e 27min
Em lágrimas, Vânia Sá faz desabafo sentido com a filha nos braços: «Sinto-me inútil»

Em lágrimas, Vânia Sá faz desabafo sentido com a filha nos braços: «Sinto-me inútil»

Há 1h e 47min
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 2h e 24min
«Estou a deixar de ser eu»: Vânia Sá faz desabafo sincero sobre maternidade

«Estou a deixar de ser eu»: Vânia Sá faz desabafo sincero sobre maternidade

Há 2h e 24min
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares anuncia: «O mais improvável a acontecer (…) depois de 2 anos»

Hoje às 14:55
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 2h e 24min
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

7 jan, 21:49
Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»

Marcelo Palma revela como lidou com reconhecimento do corpo de Maycon Douglas: «Senti-me sem chão»

Hoje às 13:36
Ver Mais

Notícias

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 1 min
Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Sucesso além fronteiras! Frase icónica de Vera Cláudia chega a escola no estrangeiro: «Citaram Vera Saramaga»

Há 34 min
«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

«Nunca vi nada assim»: Ex-concorrente partilha imagens devastadoras da Depressão Kristin

Há 53 min
Em lágrimas, Vânia Sá faz desabafo sentido com a filha nos braços: «Sinto-me inútil»

Em lágrimas, Vânia Sá faz desabafo sentido com a filha nos braços: «Sinto-me inútil»

Há 1h e 47min
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 2h e 24min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Francisco Monteiro quebra silêncio sobre o fim do namoro com Bárbara Parada: «Se partisse de mim...»

Há 1 min
Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Margarida Castro separada de Daniel Panelo? Explicamos o vídeo polémico que está a ficar viral

Há 2h e 24min
«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

«Eu disse que ela estava grávida»: João Moura Caetano e Luíza Abreu revelam como descobriram a gravidez

Há 2h e 57min
Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Luto: Morreu o pai de um dos mais controversos comentadores da TVI

Ontem às 21:28
Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Estas foram as mulheres que venceram realities em Portugal: e uma delas foi a mais inesperada de sempre

Ontem às 16:26
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro revela se está pronto para novo amor... e faz inesperada confidência!

Francisco Monteiro revela se está pronto para novo amor... e faz inesperada confidência!

Há 1h e 52min
Francisco Monteiro faz confidência sobre relação com Marcia Soares: "Estamos sempre na galhofa"

Francisco Monteiro faz confidência sobre relação com Marcia Soares: "Estamos sempre na galhofa"

Há 2h e 11min
Tudo começou com uma importante conversa! Francisco Monteiro revela detalhes sobre reaproximação a Marcia Soares

Tudo começou com uma importante conversa! Francisco Monteiro revela detalhes sobre reaproximação a Marcia Soares

Há 2h e 33min
Francisco Monteiro já conhecia o amigo especial de Bárbara Parada: "Vou manter-me calado"

Francisco Monteiro já conhecia o amigo especial de Bárbara Parada: "Vou manter-me calado"

Há 3h e 6min
Revelação surpreendente: Francisco Monteiro assume afastamento de avó durante namoro com Bárbara Parada

Revelação surpreendente: Francisco Monteiro assume afastamento de avó durante namoro com Bárbara Parada

Há 3h e 24min
Ver Mais Outros Sites