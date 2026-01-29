Venceu 250 mil euros e vive dias de sonho em família. Pedro Jorge e Marisa cumprem desejo dos filhos

O último domingo, 25 de janeiro, ficou marcado por um momento especial para Marisa e Pedro Jorge. O casal, conhecido pela participação no Secret Story 9, decidiu transformar o dia num verdadeiro programa em família e levou os filhos, Yara e Théo, a assistir ao encontro entre o Benfica e o Estrela da Amadora, referente à 19.ª jornada da Liga Portugal. A partida terminou com uma vitória expressiva das águias por 4-0.

Para Yara, de apenas cinco anos, a experiência teve um significado ainda maior, já que foi a sua estreia no Estádio da Luz. O momento foi partilhado por Marisa nas redes sociais, através de um vídeo onde não escondeu a alegria da filha, descrevendo-a como “radiante” na sua primeira visita ao recinto encarnado.

No vídeo divulgado, Yara mostrou-se entusiasmada e aproveitou para enviar uma mensagem divertida, revelando o seu apoio ao Benfica, ao celebrar o resultado do jogo e confessando a felicidade por ter vivido, pela primeira vez, a atmosfera do Estádio da Luz, e deixou ainda a promessa de que esta não será a última visita.