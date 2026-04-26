Desafio Final ao rubro: Depois de Leomarte e Daniela, Pedro Jorge e Marisa Susana discutem em direto

Tudo aconteceu pouco depois da entrada de Pedro Jorge na casa. O reencontro com Marisa Susana rapidamente fez “estal ar o verniz”, com os dois concorrentes a trocarem farpas pesadas e acusações que deixaram claro que há questões por resolver. O ambiente aqueceu em poucos minutos, com ambos a elevarem o tom e a exporem ressentimentos acumulados, perante o olhar atento dos restantes colegas e do público.

A discussão rapidamente se tornou um dos momentos mais marcantes desta fase inicial do programa, evidenciando a dificuldade de convivência entre os dois. Entre acusações diretas e respostas à altura, ficou no ar a ideia de que este conflito está longe de terminar.

Antes deste confronto, já Leomarte Freire e Daniela Santo tinham dado o mote para o ambiente tenso. Também em direto, os dois ex-concorrentes exaltaram-se, levantaram o tom de voz e protagonizaram um momento de grande intensidade, surpreendendo quem acompanhava a emissão.

Com várias histórias mal resolvidas a cruzarem-se dentro da mesma casa, o Desafio Final começa assim com um nível de tensão elevado. Os reencontros entre antigos concorrentes, muitos deles marcados por conflitos e desentendimentos cá fora, estão a transformar o jogo num verdadeiro campo de batalha emocional.

Se o arranque já foi assim, tudo indica que os próximos dias serão ainda mais intensos. Entre discussões, alianças inesperadas e possíveis reconciliações, uma coisa é certa: o Desafio Final está longe de ser tranquilo — e o público está atento a cada momento.