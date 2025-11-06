Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Esta quinta-feira, no programa Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos receberam Regina, mãe de Pedro Jorge, e Filipa, irmã de Marisa, para analisarem os desenvolvimentos mais recentes do casal que mais tem dado que falar no Secret Story 9.

Marisa e Pedro Jorge entraram no jogo como casal, sem ninguém saber, mas as missões, os ciúmes e as discussões têm colocado a relação à prova. «Vocês acham que o casamento resiste?», perguntou Cláudio Ramos. Filipa respondeu confiante: «Acho que vem mais forte». A irmã da concorrente acredita que o casal vai superar as dificuldades, ainda que reconheça o temperamento intenso de ambos.

Já Regina, mãe de Pedro Jorge, mostrou-se mais cautelosa e abordou dois temas que têm agitado a casa: a alegada ligação entre o filho e Liliana e a crescente proximidade entre Marisa e Bruno.

Sobre Liliana, foi perentória: nunca acreditou nessa ligação. Sente que Pedro está a jogar e a cumprir o papel de rapaz solteiro para esconder o segredo.

No entanto, quando o assunto passou para Bruno, a mãe do concorrente deixou transparecer alguma dúvida. «[A Marisa] não vê o Bruno como pai (...), tenho algumas dúvidas, não é isso que eu vejo», admitiu. E acrescentou: «Dá-lhe apoio como homem, mas se parte para outro ramo, não consigo ainda perceber».

Apesar de algumas reservas, Regina não escondeu que a pressão do jogo e o julgamento dos restantes concorrentes têm sido duros para o filho. Por vezes, sente que a casa toda está contra ele, como se nunca tivessem errado.

Entre opiniões divididas e emoções à flor da pele, uma coisa é certa: o casal continua no centro das atenções, dentro e fora da casa mais vigiada do país.