Depressão Ingrid: Pedro Jorge mostra cenário idílico com Marisa e os filhos na neve

Pedro Jorge voltou a encantar os seguidores nas redes sociais com uma nova publicação no Instagram. O vencedor do Secret Story 9 partilhou um carrossel de fotografias onde surge em momentos cúmplices e amorosos ao lado da companheira Marisa e dos dois filhos, Yara e Théo, aproveitando a neve que cobriu a Covilhã.

A terra natal de Pedro Jorge foi uma das mais afetadas pelos efeitos da depressão Ingrid, fenómeno meteorológico que tem marcado os últimos dias em Portugal e transformou várias regiões do país num verdadeiro cenário de inverno. A Covilhã acordou este sábado, 24 de janeiro, coberta por um manto branco, criando imagens dignas de postal.

Nas fotografias partilhadas, a família surge a brincar na neve, num ambiente de felicidade e descontração, que rapidamente conquistou os fãs. Já na legenda da publicação, Pedro Jorge resumiu o momento com uma frase curta, mas cheia de significado: «Se nós não vamos à neve, a neve vem até nós».

Além do carrossel, o ex-concorrente recorreu também aos stories do Instagram para mostrar em vídeo a paisagem nevada. Nas imagens, Pedro Jorge abre a janela e sai para a varanda, revelando a estrada e as árvores completamente cobertas de branco, deixando clara a intensidade do nevão provocado pela depressão Ingrid.

A publicação não tardou a somar reações, com muitos seguidores a elogiar tanto a beleza do cenário como o ambiente familiar vivido pelo ex-concorrente do reality show da TVI.

Percorra a galeria e veja o vídeo aqui:



