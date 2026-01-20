Ao Minuto

Filhos de Pedro Jorge e Marisa derretem a internet com momentos amorosos em família

Marisa e Pedro Jorge

Pedro Jorge e Marisa viveram um dia especial em família e fizeram questão de o partilhar com os seguidores.

Pedro Jorge e Marisa, do Secret Story 9 aproveitaram uma pausa na rotina para desfrutar de um momento em família com os filhos, Yara, de 5 anos, e o pequeno Théo, de apenas 1. O destino escolhido foi o Oceanário de Lisboa, e o passeio foi partilhado nas redes sociais esta segunda-feira, 19 de janeiro.

Antes de revelarem o local, o vencedor do Secret Story 9 surgiu num vídeo divertido a falar com o filho mais novo: «Vamos ver os peixinhos. Queres ir ver os peixinhos? Queres?». Pouco depois, foi a vez da filha mais velha entrar em cena. «Onde é que vamos, amor?», perguntou Pedro Jorge, recebendo uma resposta entusiasmada: «Ao Oceanário».

Veja o vídeo:

Mas o momento mais emotivo surgiu já no final do passeio. Marisa Pires partilhou um vídeo que captou a cumplicidade entre os dois irmãos. Enquanto Yara fazia uma massagem ao irmão mais novo, declarou-se de forma espontânea: «Eu gosto muito do meu irmão, obrigada pelo apoio, porque o meu irmão é o meu orgulho».

Encantada com o momento, Marisa reagiu com ternura. A simplicidade e o carinho entre os irmãos tocaram os fãs, que encheram a publicação de mensagens emocionadas.

Veja o momento:

 

