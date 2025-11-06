Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

Ao Minuto

20:00
Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama - Big Brother
03:38

Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama

19:58
Estes dois concorrentes estão em greve geral! O motivo? Foram rejeitados da festa de Ana - Big Brother
03:32

Estes dois concorrentes estão em greve geral! O motivo? Foram rejeitados da festa de Ana

19:48
A olhar de esguelha... Pedro ouve toda a conversa de Bruno e da mulher, e não contém a reação - Big Brother
03:05

A olhar de esguelha... Pedro ouve toda a conversa de Bruno e da mulher, e não contém a reação

19:38
Bruna esfregou a roupa de Leandro na lama e atirou cigarros? O concorrente 'explode' com a rival - Big Brother
01:52

Bruna esfregou a roupa de Leandro na lama e atirou cigarros? O concorrente 'explode' com a rival

19:37
Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo - Big Brother

Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

19:37
Leandro é acusado de ser hipócrita pela amiga Marisa: E quem atiçou tudo foi Bruna - Big Brother
02:04

Leandro é acusado de ser hipócrita pela amiga Marisa: E quem atiçou tudo foi Bruna

19:28
Tudo aos gritos! Pedro Jorge retira-se da sala, o grupo aplaude e atiram: «Cobarde» - Big Brother
04:41

Tudo aos gritos! Pedro Jorge retira-se da sala, o grupo aplaude e atiram: «Cobarde»

18:52
«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado - Big Brother
05:34

«Tinha 23 euros na conta»: A história por trás do último segredo desvendado

18:46
«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente - Big Brother
02:32

«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente

18:43
Soam os alarmes: Inês pensa ter acertado no segredo de concorrente - Big Brother
04:03

Soam os alarmes: Inês pensa ter acertado no segredo de concorrente

18:36
Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno - Big Brother
01:48

Marisa Susana partilha teoria sobre um segredo com o ex-rival Bruno

18:31
«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar? - Big Brother
02:29

«Nunca foi com a intenção de te magoar»: Bruno pede desculpa a Marisa Susana... mas será que esta paz é para durar?

18:25
Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...» - Big Brother
04:16

Bruno e Marisa Susana observam Pedro e Marisa, e não poupam nas críticas: «Um aparato daqueles...»

17:44
Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque que não passa despercebido - Big Brother
01:30

Pedro Jorge senta-se ao lado da mulher na cama e há um toque que não passa despercebido

17:39
«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa - Big Brother
04:27

«Não venhas com essa agora... o que é que ganhas com isso?»: Pedro em despique com Marisa

17:29
«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana - Big Brother
02:31

«E és mentirosa! Estou a fazer greve e vou continuar, não faço a minha parte»: Fábio 'dispara' para Ana

16:47
«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher - Big Brother
01:38

«Não gostei daquilo que ouvi ali na sala»: Pedro Jorge confronta a mulher

16:45
Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se - Big Brother
04:18

Inês acabou com o namorado por causa da viagem oferecida por Dylan?: Ana Cristina acha que sim e o caos instala-se

16:23
«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra - Big Brother
01:52

«Estamos a falar de te teres feito de vítima e tu vais buscar o meu ex»: Ana e Liliana gritam uma na cara da outra

16:19
«Quer tanto falar e só diz coisas sem sentido»: Concorrente volta a ser alvo de mexerico e gera-se o caos - Big Brother
05:29

«Quer tanto falar e só diz coisas sem sentido»: Concorrente volta a ser alvo de mexerico e gera-se o caos

16:07
«Faz-se de vítima que está sozinha»: Concorrente visada na folha dos mexericos leva a uma avalanche de reações - Big Brother
04:44

«Faz-se de vítima que está sozinha»: Concorrente visada na folha dos mexericos leva a uma avalanche de reações

15:22
Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge - Big Brother

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

15:15
Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa - Big Brother

Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

15:00
De amigos a 'rivais': Ana lança duras críticas a Pedro Jorge - Big Brother
06:21

De amigos a 'rivais': Ana lança duras críticas a Pedro Jorge

14:57
Pista para segredo insólito surge na casa e Dylan já tem um alvo - Big Brother
02:03

Pista para segredo insólito surge na casa e Dylan já tem um alvo

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

  • Secret Story
  • Hoje às 15:15
Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa - Big Brother

Depois de uma semana conturbada no Secret Story, a mãe de Pedro Jorge falou sobre a relação do filho com Marisa. Veja todas as declarações.

Marisa e Pedro têm dado muito que falar no Secret Story 9. Agora, a mãe do concorrente comentou tudo o que se tem passado entre o casal, que passou uma fase delicada esta semana.

Regina, a mãe de Pedro Jorge, e Filipa, irmã de Marisa, estiveram esta manhã, 6 de novembro, no Dois às 10, e contaram como se sentiram com a situação.

«Eu nunca vi palavras como aquelas que eu ouvi, nem do Pedro para a Marisa, nem da Marisa para o Pedro. Custou-me imenso estes últimos dias...», começou por dizer a mãe do jovem da Covilhã.

Mãe de Pedro Jorge diz tudo o que pensa sobre as últimas discussões: «O meu mundo desabou»

Regina mostrou-se incomodada com as palavras que o filho usou nas discussões com a companheira: «O meu mundo desabou. Foi o desencadear de tudo o que aconteceu depois. Mas também cabe a eles perdoar ou não. Naquele momento, apareceu-me entrar e dar um par de nalgadas a cada um».

A irmã de Marisa também comentou a situação: «Nunca pensei que chegasse a este ponto, mas conhecendo a minha irmã e o Pedro, sei que são muito ciumentos e que aquilo estava a acumular, mas nunca pensei que dissessem aquelas coisas».

Na mesma conversa, a mãe de Pedro garantiu que não ficou muito contente com a entrada dos dois na casa. «Mas pensei: 'vamos ter de ir com eles, e vamos'», disse.

Contou ainda como é que a filha mais velha do casal, Iara, que já tem seis anos, está a lidar com o facto de os pais estarem num reality show.

Veja tudo aqui:

Regina referiu que espera que Pedro e Marisa consigam consolidar a relação ainda dentro do Secret Story, sob a possibilidade de o 'casamento' tremer cá fora se as coisas não ficarem bem resolvidas.

«Eu sou dessa opinião. Um dos conselhos que eu dei foi que, quando saíssem, não vissem o programa e esquecessem tudo, ainda longe de adivinhar. Mas eles só têm mesmo duas opções: ou esquecer e recomeçar ou olharem e decidirem como é que querem que seja o relacionamento deles», confidenciou.

Pode ver as declarações aqui:

Relacionados

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Pedro Jorge recebe avião de apoio do "rei dos reality shows" e deixa a Internet em polvorosa

Família de Marisa e Pedro quebra o silêncio: «O amor, mesmo ferido, continua a ser amor»

Em lágrimas, Marisa não perdoa Pedro e recebe apoio dos colegas. Menos de uma, que fica do lado dele
Temas: Pedro Jorge Marisa Familia

Viral

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Hoje às 15:22
20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

20 anos depois, regressa à TVI um dos reality shows mais emblemáticos de sempre

Hoje às 12:43
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Hoje às 11:12
Abraço apaixonado: foi assim que Marisa e Pedro começaram o dia

Abraço apaixonado: foi assim que Marisa e Pedro começaram o dia

Hoje às 10:32
Dylan e Inês começam o dia agarradinhos: e há um beijinho carinhoso

Dylan e Inês começam o dia agarradinhos: e há um beijinho carinhoso

Hoje às 10:24
Pedro ansioso pela revelação do segredo: «Quero ver os nossos filhos a fazerem vídeos para nós»

Pedro ansioso pela revelação do segredo: «Quero ver os nossos filhos a fazerem vídeos para nós»

Hoje às 09:31
Mais Viral

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Marisa cai no Ranking de Popularidade: mas há mais novidades que vão deixá-lo de queixo caído

Hoje às 11:12
«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente
02:32

«Fiz doações de óvulos por dinheiro»: Inês acerta no segredo de concorrente

Há 1h e 43min
Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

Hoje às 15:15
Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Irmã de Marisa conta detalhes privados da relação da concorrente com Pedro Jorge

Hoje às 15:22
Ver Mais

Notícias

Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

Inês desvenda um segredo que ainda não tinha sido revelado: E a história por trás vai surpreendê-lo

Há 52 min
Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 2h e 43min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 3h e 3min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 3h e 24min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Hoje às 16:01
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

Hoje às 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Maria Botelho Moniz tem novo desafio na TVI e esta foi a reação de Pedro Bianchi Prata

Há 2h e 43min
Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Aproximação de Marisa a Bruno pode ser real? Mãe de Pedro Jorge expõe as suas "desconfianças"

Há 3h e 3min
Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Zé, ex-noivo de Liliana, tem mais uma amiga. Daniela Santo já colocou os pontos nos 'is'

Há 3h e 24min
Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Como emagrecer e recuperar a energia no pós-parto? Há um método simples e eficaz

Hoje às 16:01
Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Apanhados na praia. Jéssica Galhofas explica proximidade com Zé, ex-noivo de Liliana

Hoje às 13:02
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Hoje às 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Hoje às 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

Ontem às 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite
03:39

Euforia em estúdio: Conhecidos os dois primeiros salvos da noite

2 nov, 23:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

Ontem às 22:02
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Ontem às 20:21
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ontem às 18:22
Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Sorriso rasgado: quem é a mulher que deixou Diogo Bordin "muito feliz"?

Ontem às 16:58
Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Noélia Pereira mostra impressionante perda de peso: "Olhem a gordura que eu tinha na barriga…"

Ontem às 16:52
Ver Mais Outros Sites