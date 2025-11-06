Mãe de Pedro Jorge não deixa nada por dizer sobre a relação com filho com Marisa

O momento mais tenso desta edição: A ‘fúria’ de Pedro Jorge e Lídia em imagens

Marisa e Pedro têm dado muito que falar no Secret Story 9. Agora, a mãe do concorrente comentou tudo o que se tem passado entre o casal, que passou uma fase delicada esta semana.

Regina, a mãe de Pedro Jorge, e Filipa, irmã de Marisa, estiveram esta manhã, 6 de novembro, no Dois às 10, e contaram como se sentiram com a situação.

«Eu nunca vi palavras como aquelas que eu ouvi, nem do Pedro para a Marisa, nem da Marisa para o Pedro. Custou-me imenso estes últimos dias...», começou por dizer a mãe do jovem da Covilhã.

Mãe de Pedro Jorge diz tudo o que pensa sobre as últimas discussões: «O meu mundo desabou»

Regina mostrou-se incomodada com as palavras que o filho usou nas discussões com a companheira: «O meu mundo desabou. Foi o desencadear de tudo o que aconteceu depois. Mas também cabe a eles perdoar ou não. Naquele momento, apareceu-me entrar e dar um par de nalgadas a cada um».

A irmã de Marisa também comentou a situação: «Nunca pensei que chegasse a este ponto, mas conhecendo a minha irmã e o Pedro, sei que são muito ciumentos e que aquilo estava a acumular, mas nunca pensei que dissessem aquelas coisas».

Na mesma conversa, a mãe de Pedro garantiu que não ficou muito contente com a entrada dos dois na casa. «Mas pensei: 'vamos ter de ir com eles, e vamos'», disse.

Contou ainda como é que a filha mais velha do casal, Iara, que já tem seis anos, está a lidar com o facto de os pais estarem num reality show.

Regina referiu que espera que Pedro e Marisa consigam consolidar a relação ainda dentro do Secret Story, sob a possibilidade de o 'casamento' tremer cá fora se as coisas não ficarem bem resolvidas.

«Eu sou dessa opinião. Um dos conselhos que eu dei foi que, quando saíssem, não vissem o programa e esquecessem tudo, ainda longe de adivinhar. Mas eles só têm mesmo duas opções: ou esquecer e recomeçar ou olharem e decidirem como é que querem que seja o relacionamento deles», confidenciou.