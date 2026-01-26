Momento insólito em direto: Pedro Jorge comete gafe inesperada e a reação de Marisa não passou despercebida

Durante um direto para as redes sociais, Pedro Jorge cometeu uma gafe gigante que deixou Marisa em lágrimas de tanto rir.

Enquanto mostravam a coleção de roupa da loja de Marisa, Pedro Jorge mostra uma peça de roupa cor de laranja, referindo-se a ela como «Laranja garrafa». Automaticamente, Marisa não suporta o riso: «Laranja garrafa? Temos uma nova cor imposta pelo Pedro. Não é laranja tijolo nem laranja terracota, é laranja garrafa. Aí está o Pedro Jorge no seu melhor.», disse em tom de riso. Pedro levou o gozo de Marisa na brincadeira e também gozou com a situação.

Marisa e Pedro Jorge têm vivido dias de puro amor juntos da família e têm conquistado cada vez mais apoio dos fãs desde a saída vitoriosa do Secret Story 9.

Veja a publicação.