22:36
02:10

22:34
03:47

22:28
01:58

22:25
03:46

22:09
00:41

22:08
02:30

22:05
02:03

22:03
05:47

21:53
05:48

21:53
05:48

21:04
01:23

19:48
03:08

19:43
04:11

19:36
02:48

19:33
04:39

19:24
06:27

19:22
02:01

19:08
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso - Big Brother

19:03
04:07

18:53
02:54

18:45
04:38

18:37
04:07

18:26
01:46

18:20
03:22

18:11
03:21

  • Secret Story
  • Ontem às 19:08
Pedro Jorge contou a Liliana que, se tivesse de se envolver com alguém do Secret Story, seria Marisa. A concorrente contou aos colegas e até a mulher do concorrente ficou em choque!

O almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana é o assunto do momento no Secret Story - Casa dos Segredos 9. Os dois aproveitaram para falar sobre teorias, sobre os colegas e houve uma revelação do concorrente que deixou a colega em choque. 

Nesse encontro privado, Pedro aproveitou para despistar Liliana do seu segredo - «A mãe dos meus filhos está na casa», que se refere a Marisa - e garantiu que, se fosse para se envolver com alguém «dentro da casa» seria... com a própria mulher!

Liliana ficou surpreendida, uma vez que não esperava essa resposta, e depois de o almoço acabar decidiu contar tudo a Marisa.  No quarto, Leandro e Marisa comentaram com Liliana que tinham visto algumas imagens do almoço polémico.

Durante a conversa, Liliana acabou por revelar a confissão de Pedro Jorge: ele assumiu que, se tivesse que se envolver com alguém dentro da casa, seria com Marisa. A concorrente não conseguiu conter-se e desfez-se em gargalhadas.

Veja aqui o vídeo do momento:

