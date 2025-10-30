Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

De queixo caído: a reação de Lídia ao descobrir o segredo mais bem guardado da casa

O almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana é o assunto do momento no Secret Story - Casa dos Segredos 9. Os dois aproveitaram para falar sobre teorias, sobre os colegas e houve uma revelação do concorrente que deixou a colega em choque.

Nesse encontro privado, Pedro aproveitou para despistar Liliana do seu segredo - «A mãe dos meus filhos está na casa», que se refere a Marisa - e garantiu que, se fosse para se envolver com alguém «dentro da casa» seria... com a própria mulher!

Liliana ficou surpreendida, uma vez que não esperava essa resposta, e depois de o almoço acabar decidiu contar tudo a Marisa. No quarto, Leandro e Marisa comentaram com Liliana que tinham visto algumas imagens do almoço polémico.

Durante a conversa, Liliana acabou por revelar a confissão de Pedro Jorge: ele assumiu que, se tivesse que se envolver com alguém dentro da casa, seria com Marisa. A concorrente não conseguiu conter-se e desfez-se em gargalhadas.