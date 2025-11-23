O momento mais emocionante da gala do Secret Story: Pedro Jorge e Marisa choram com surpresa dos filhos

A gala do Secret Story ficou marcada por um dos momentos mais emocionantes de sempre. Pedro Jorge e Marisa foram inesperadamente chamados ao Cubo dos Espelhos, sem imaginarem o que os aguardava do outro lado da porta.

Quando chegaram, foram surpreendidos com um presente especial: um desenho feito pelos filhos, enviado como gesto de força e saudade. Mal reconheceram o mimo, ambos desabaram em lágrimas, incapazes de conter a emoção.

Pedro Jorge, visivelmente tocado, levou as mãos ao rosto, enquanto Marisa chorava de forma intensa perante a mensagem carinhosa da família. O estúdio ficou em silêncio e o momento rapidamente se tornou um dos mais comentados da gala, pela carga emocional e pela forma genuína como o casal se deixou ir.

A ligação aos filhos e a surpresa inesperada marcaram profundamente não só os concorrentes, mas também todos os espectadores que acompanham a gala.

Veja o momento aqui: