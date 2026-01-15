Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Depois de terem deixado a casa do Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge voltaram a focar-se na família e na loja que têm em conjunto a tempo inteiro. Mas o casal sofreu um percalço com este negócio e o vencedor do reality show da TVI veio a público fazer um pedido.

A revelação foi feita pelo próprio, através das redes sociais. «A nossa página do Facebook foi mandada abaixo. Por isso, tivemos de criar uma nova. Ajudem-nos a crescer!», pediu Pedro Jorge, através de um story, partilhado nas redes sociais, onde apela aos fãs para seguirem a nova página da loja.

Pode ver tudo aqui:

Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado»

Pedro Jorge foi o grande vencedor do Secret Story 9 e esta quarta-feira esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa 'Dois às 10' da TVI.

A conversa ganhou outra importância, porque Cláudio Ramos condenou publicamente algumas atitudes de Pedro Jorge na casa e este foi o primeiro frente a frente dos dois após o programa.

A certa altura da conversa, o apresentador questionou o vencedor do Secret Story se tinha levado a mal alguma das afirmações dele e Pedro respondeu: «O Cláudio disse o que disse no calor do que ia acontecendo no programa. Não tenho nada contra si e acho que o Cláudio também não tem nada contra mim».

Depois, Cláudio Ramos reagiu com sinceridade: «Fiquei mesmo muito chateado com a situação da piscina e depois demorei a sair dali». Pedro ripostou: «Temos que ver o que foi dito antes e eu ataco pelo que foi dito, eu ali a ser atacado por todos os lados é surreal».

Numa outra parte da conversa, Cláudio Ramos confrontou Pedro: «Quando eu digo que tens atitudes de menino mimado, entendes ou achas que tenho uma opinião errada?».

«Naquele contexto posso entender, porque tomava as minhas birras e dores estava sozinho e é difícil perceber o que se passa lá fora, estamos na nossa bolhinha», disse Pedro, explicando alguns dos seus 'monólogos': «Não havia um objetivo. Falava sozinho para desabafar, para falar com alguém».

Depois, Cláudio Ramos voltou a confrontar o ex-concorrente com algumas atitudes que considerou «machistas» e Pedro respondeu: «A da piscina talvez, mas a mim também me tocou porque a pessoa que eu mais gosto e supostamente me estava a apoiar estava a fazer aquilo. A outra foi para criar o borburinho que criei, de todo que eu falo assim para a Marisa».