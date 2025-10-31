Poderá Pedro Jorge trocar Marisa por Liliana? A teoria de Cláudio Ramos que está a dar que falar

O clima no Dois às 10 aqueceu esta manhã quando Cláudio Ramos abordou uma nova possibilidade dentro da casa do Secret Story 9. Em conversa com Jéssica Vieira, Rita Almeida e Tiago Rufino, o apresentador refletiu sobre a relação entre Pedro Jorge e Marisa e o impacto da presença de Liliana.

«Não sei se o Pedro, que só tem 28 anos, se o encanto pela Liliana não pode resvalar para um lugar... Não sei se a Marisa aguenta», afirmou Cláudio Ramos, deixando o painel de comentadores a pensar. O comentário surgiu após a análise dos momentos mais intensos da semana, incluindo aproximações subtis e trocas de olhares que têm dado que falar na casa mais vigiada do país.

Veja o vídeo e entenda a teoria:

Para além disto, Cláudio Ramos está rendido a uma concorrente do Secret Story 9. A revelação foi feita durante a emissão desta quinta-feira, 30 de outubro, do Dois às 10. Gonçalo Quinaz apontou críticas a Pedro Jorge, questionando a forma como o concorrente tem tratado a companheira dentro da casa. Ainda assim, o comentador não poupou também Marisa a algumas observações. Em tom mais descontraído, Cláudio Ramos reagiu: «Ah, eu estou a adorar. Mas porquê? Dá-me um exemplo».

Perante a provocação, Quinaz esclareceu o seu ponto de vista. «Resumindo. Não é somente pelo almoço com o Dylan, pela escolha dela, até aí é legítimo ela fazer por jogo, pelo que quer que seja, mas acima de tudo, por aquilo que ela disse no almoço, não tem necessidade. Pode escolher o Dylan, não tem necessidade de expor as pessoas mais próximas dela», disse.

A conversa aqueceu quando Cristina Ferreira saiu em defesa de Marisa: «Mas qual expor? Aquilo era uma jogada dela. Mas a rapariga estava a jogar. Ele pode andar a fazer massagens às outras e não é julgado?»

Por fim, Cláudio Ramos deixou clara a sua opinião sobre a concorrente «Digo-te uma coisa, a Marisa para mim é das melhores jogadoras ali dentro. Esta semana então estou encantado com ela».

Veja aqui o vídeo do momento: