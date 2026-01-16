Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto - Big Brother

Pedro Jorge engana-se durante um direto de Marisa Pires e os dois acabam a rir à gargalhada.

Pedro Jorge e Marisa Pires regressaram aos famosos diretos nas redes sociais para venderem as peças de roupa da sua loja, mas o vencedor do Secret Story 9 cometeu um erro que deixou a mulher perdida de riso.

Durante o direto, Pedro promoveu umas camisas, mas anunciou mal o preço. «Estes camiseiros são 19,90€», disse. Marisa parou para pensar e corrigiu-o: «Qual 19,90€? São 31,90€!». Pedro desfez-se a rir e disse: «Peço desculpa! Ai, minha nossa. Se não saíam por 19,90€, quanto mais por 31,90€! Era promoção, quem não aproveitou, aproveitasse! Foi a Happy Hour!». 

Marisa não conseguiu conter as gargalhadas, bem como vários fãs que estavam presentes naquele direto e que reagiram com emojis a rir. 

Pode ver aqui o momento hilariante:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Cata (@alexxescape)

Relacionados

Temas: Pedro Jorge Marisa

