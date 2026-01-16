Quase que meteu Marisa em prejuízos! Pedro Jorge comete gafe hilariante em pleno direto

Pedro Jorge e Marisa Pires regressaram aos famosos diretos nas redes sociais para venderem as peças de roupa da sua loja, mas o vencedor do Secret Story 9 cometeu um erro que deixou a mulher perdida de riso.

Durante o direto, Pedro promoveu umas camisas, mas anunciou mal o preço. «Estes camiseiros são 19,90€», disse. Marisa parou para pensar e corrigiu-o: «Qual 19,90€? São 31,90€!». Pedro desfez-se a rir e disse: «Peço desculpa! Ai, minha nossa. Se não saíam por 19,90€, quanto mais por 31,90€! Era promoção, quem não aproveitou, aproveitasse! Foi a Happy Hour!».

Marisa não conseguiu conter as gargalhadas, bem como vários fãs que estavam presentes naquele direto e que reagiram com emojis a rir.