Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

O mistério adensa-se na casa do Secret Story 9. Surgiram duas novas pistas: duas pulseiras de recém-nascido e uma pequena casa com duas alianças entrelaçadas. Objetos suficientes para lançar a confusão entre os concorrentes e acender suspeitas inesperadas.

Ana não perdeu tempo e confrontou Pedro Jorge diretamente: «És da família da Marisa?». A reação do concorrente não passou despercebida: ficou visivelmente comprometido e evitou responder de forma direta. Depois, no confessionário, atirou à Voz: «Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa».

Já Bruna confessou estar cada vez mais baralhada e afastou a hipótese de uma relação entre os dois, dizendo que nada faz sentido.

Com o ambiente a fervilhar, Pedro, Ana e Marisa acabaram por fazer um pacto: não revelar a mais ninguém as pistas que vão surgindo, na esperança de atrasar a descoberta dos respetivos segredos, pois são os três que restam na casa.

Veja o momento:

Recorde os segredos:

«A mãe dos meus filhos está na casa» — segredo de Pedro;

«O meu marido está na casa» — segredo de Marisa;

«Na minha aldeia acreditam que sou um milagre» — segredo de Ana.

Com novas pistas a aparec­er e suspeitas a multiplicarem-se, o enigma em torno de Pedro Jorge e Marisa promete continuar a alimentar teorias dentro e fora da casa mais vigiada do país.