Ao Minuto

19:53
Abençoados croquetes! Enquanto os concorrentes divertem-se na festa, Liliana e Fábio resolvem-se na cama - Big Brother
02:29

Abençoados croquetes! Enquanto os concorrentes divertem-se na festa, Liliana e Fábio resolvem-se na cama

19:51
Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa - Big Brother

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

19:41
«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação - Big Brother
05:35

«Descompensada, descontrolada e...»: Comportamentos de Liliana levam uma concorrente à preocupação

19:34
Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista - Big Brother
04:52

Agora na casa: Assalto à despensa acontece de forma nunca antes vista

19:23
«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos - Big Brother
04:12

«Ficou entalada com o que não teve...»: 'Boca' para Liliana sobre quarto secreto com Pedro gera o caos

19:10
Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam - Big Brother
03:31

Concorrente anda a rondar o casal Pedro e Marisa, e Pedro já percebeu tudo. Eis os gestos que o comprovam

19:02
Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas - Big Brother
06:44

Quando um chora, todos choram: Este foi o almoço mais emocionante desta edição. Veja as imagens completas

18:59
Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa - Big Brother
00:33

Última Hora: Logo no Especial, saiba o que a Voz tem reservado para a casa

18:40
«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação - Big Brother
04:36

«Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa?»: Concorrente deixa Voz sem reação

18:36
O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana - Big Brother
03:43

O pós treino: Músculos doridos de Leandro e as provocações constantes de Liliana

18:17
Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode' - Big Brother
01:47

Inês acusa Liliana de estar com a "consciência pesada" por causa de Zé e esta 'explode'

18:14
Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista - Big Brother
01:53

Toca esta música na casa e Marisa acaba em lágrimas. O gesto de Pedro salta à vista

18:09
É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece - Big Brother
01:45

É a vez de Pedro Jorge ir ao Calendário do Advento e o pior acontece

17:57
Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar! - Big Brother
03:56

Leandro e as bailarinas: Entre no fim-de-semana com esta coreografia de arrasar!

17:46
Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim - Big Brother
04:27

Após beijos escaldantes... Marisa faz uma dança para Pedro Jorge e este olha-a assim

16:39
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar» - Big Brother

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

16:31
Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...» - Big Brother
05:11

Concorrentes 'rasgam' Liliana e vão mais longe: «Ela está a ver o Fábio a ir mais longe...»

15:53
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa? - Big Brother
01:04

Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?

15:45
«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê - Big Brother

«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê

15:42
«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema - Big Brother
02:37

«Banana, uga uga, cabeça de amendoim...»: Os insultos de Bruna para Fábio voltam a ser tema

15:24
Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição - Big Brother

Quer Entrar na Casa dos Segredos 10? Saiba como fazer a inscrição

15:21
Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha» - Big Brother
01:05

Leandro para Bruna: «É de caixão à cova, está caladinha»

13:36
Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo - Big Brother
01:30

Deita fora esta parte do polvo? Faz mal. O chef Leandro explica porquê e como aproveitar tudo

13:27
Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal - Big Brother
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

12:40
Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro - Big Brother

Voz embargada e muita emoção: Pedro arrisca tudo e emociona-se ao falar de Marisa em frente a Leandro

Acompanhe ao minuto
Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

  • Secret Story
  • Há 40 min
Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa - Big Brother
pedro jorge

Uma nova pista surge na casa e deixa os concorrentes do Secret Story 9 em alvoroço, levando Ana a suspeitar que Pedro Jorge possa ser o pai dos filhos de Marisa.

O mistério adensa-se na casa do Secret Story 9. Surgiram duas novas pistas: duas pulseiras de recém-nascido e uma pequena casa com duas alianças entrelaçadas. Objetos suficientes para lançar a confusão entre os concorrentes e acender suspeitas inesperadas.

Ana não perdeu tempo e confrontou Pedro Jorge diretamente: «És da família da Marisa?». A reação do concorrente não passou despercebida: ficou visivelmente comprometido e evitou responder de forma direta. Depois, no confessionário, atirou à Voz: «Não me diga que é o Pedro o pai dos filhos da Marisa».

Já Bruna confessou estar cada vez mais baralhada e afastou a hipótese de uma relação entre os dois, dizendo que nada faz sentido.

Com o ambiente a fervilhar, Pedro, Ana e Marisa acabaram por fazer um pacto: não revelar a mais ninguém as pistas que vão surgindo, na esperança de atrasar a descoberta dos respetivos segredos, pois são os três que restam na casa.

Veja o momento:

Recorde os segredos:

  • «A mãe dos meus filhos está na casa» — segredo de Pedro;
  • «O meu marido está na casa» — segredo de Marisa;
  • «Na minha aldeia acreditam que sou um milagre» — segredo de Ana.

Com novas pistas a aparec­er e suspeitas a multiplicarem-se, o enigma em torno de Pedro Jorge e Marisa promete continuar a alimentar teorias dentro e fora da casa mais vigiada do país.

Relacionados

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

«Nunca na vida»: Esta parte do polvo não deve ser consumida. E Leandro explica porquê
Temas: Pedro Jorge Marisa Ana Casa dos segredos

Mais Vistos

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Ontem às 10:50
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Há 3h e 52min
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Ontem às 11:26
Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?
01:04

Leandro acaba de revelar pista sobre o segredo de Pedro a... Marisa?

Hoje às 15:53
Ver Mais

Notícias

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

Segredo de Pedro Jorge por um fio: Um dos concorrentes acerta e põe tudo em causa

Há 40 min
Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Há 1h e 15min
Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Há 2h e 46min
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Há 3h e 15min
Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Há 3h e 39min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

Hoje às 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Rúben Boa Nova revela novos detalhes do parto e emociona os seguidores

Há 1h e 15min
Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Árvore de Natal de Marcia Soares esconde homenagem tocante ao Big Brother: Veja o detalhe

Há 2h e 46min
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Há 3h e 15min
Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Milhares de euros pelo ralo abaixo: Alvo de ataques, Francisco Monteiro reage pela primeira vez

Há 3h e 39min
Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Marisa conquista feito importante fora do Secret Story: «Há algo que ninguém pode negar»

Há 3h e 52min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

Ontem às 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Ontem às 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

Ontem às 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Ontem às 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Ontem às 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

Há 3h e 0min
Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Há 3h e 3min
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Hoje às 09:16
A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

A enfrentar separação, Bárbara Parada revela: "É a alegria dos meus dias"

Ontem às 18:55
Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Marcia Soares mostra árvore de Natal... e detalhe que envolve a voz do "Big Brother" emociona fãs!

Ontem às 16:35
Ver Mais Outros Sites