Marisa e Pedro Jorge reagem ao triângulo polémico do Secret Story. Saiba o que têm a dizer

Marisa reage a atitude inesperada dos fãs ao lado de Pedro Jorge: As fotos que estão a dar que falar

Depois de dias intensos, Diogo decidiu terminar o namoro com Eva, depois de se ter aproximado de Ariana. O casal sensação do Secret Story 9, Pedro Jorge e Marisa, comentou o tema no Dois às Dez mostrando que também não ficaram indiferentes à polémica que está a marcar a edição atual.

Durante a conversa, o casal explicou que tem seguido sobretudo os momentos principais do reality show: «Temos acompanhado mais as galas, que é quando temos mais tempo», começaram por dizer, antes de comparar a situação com a própria experiência dentro da casa: «Do que se dizia de vocês cá fora, agora comparado não é nada».

A ex-concorrente falou sobre a sensação de “reparação” que sente perante o que está a acontecer nesta edição: «Mas eu orgulho-me disso mesmo. Tenho recebido mensagens… tantos vos criticaram que agora… às vezes é preciso verem coisas piores para darem valor», afirmou.

Num desabafo sincero, Marisa recordou ainda o julgamento de que foi alvo, tanto por parte do público como de pessoas próximas: «A mim julgaram muito. Fui julgada por comentadores que lá estiveram e fizeram coisas piores e por família que se calhar não devia ter julgado como julgou». E deixou um recado direto a quem a criticou: «Essas pessoas criticam… eu só gostava de as ver no meu lugar, a ver a figura que fariam», finalizou.