Pedro Jorge faz confissão inesperada sobre Miguel Vicente: «Tem lá o registo das mensagens»

Pedro Jorge e Miguel Vicente, ambos vencedores de Reality shows da TVI, estiveram juntos pela primeira vez na edição especial de aniversário da estação. Mas antes de Pedro entrar na casa mais vigiada do País já havia algo que os unia. No final da tarde, desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, Pedro esclareceu algo que nunca tinha dito antes: é um grande fã de Miguel Vicente.

Na tarde desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro, em entrevista com Cristina Ferreira, Pedro Jorge surpreendeu ao confessar que, antes de entrar na casa mais vigiada do país, era um assumido admirador de Miguel Vicente:

«Era super fã na altura. Era super fã. Inclusive ele tem lá o registo das mensagens e que era super apoiante.», contou Pedro Jorge.

A revelação arrancou sorrisos, mas Miguel Vicente não ficou atrás e retribuiu o elogio, confessando que o sentimento era mútuo. O vencedor admitiu que também acompanhou de perto a participação de Pedro Jorge e de Marisa, e revelou ainda que a sua noiva Beatriz partilha o mesmo entusiasmo:

«E agora é o contrário porque eu também gostei do Pedro e da Marisa. E a Beatriz, a minha minha companheira, a minha noiva também é super fã do casal.», contou o ex-concorrente.