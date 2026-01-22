Pedro Jorge de luto depois de amigo futebolista ter morrido em campo. Era português e tinha 27 anos

Pedro Jorge, vencedor do último Secret Story, partilhou a dor que sentiu pela morte trágica de um futebolista de um clube do Algarve, que faleceu em campo, depois de ter caído inanimado em campo durante, durante um jogo importante.

Nassur Bacem, tinha 27 anos, e era jogador do Moncarapachense. Morreu em campo durante jogo da Taça AF Algarve, esta quarta-feira. O clube defrontava o Imortal, em Olhão, num jogo a contar para os quartos de final da Taça da Associação de Futebol do Algarve.

«Acordar com estas notícias devia ser um crime. Um abraço, amigo! Até sempre», lamentou Pedro Jorge.

Leia aqui a nota de pesar:



«É com profunda tristeza e enorme consternação que o Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense informa o falecimento do nosso atleta Nassur Bacem, de 27 anos, ocorrido hoje durante o jogo da 3.ª eliminatória da Taça do Algarve frente ao Imortal.



O atleta caiu inanimado no relvado, tendo entrado em paragem cardiorrespiratória. De imediato foram acionados todos os meios de socorro, INEM e a pronta intervenção do médico e do fisioterapeuta do nosso clube assim como o fisioterapeuta do Imortal e do responsável pelo Suporte Básico de Vida do Estádio Municipal de Olhão.

Apesar de todos os esforços, não foi possível reverter a situação.



O Nassur parte demasiado cedo, deixando um vazio imenso no nosso clube e em todos os que com ele privaram, dentro e fora de campo. Era um atleta, um colega e uma pessoa que fará sempre parte da nossa família.



À família, amigos e entes queridos, endereçamos as nossas mais sentidas condolências, neste momento de dor profunda.



A toda a família do Lusitano Ginásio Clube Moncarapachense — atletas, equipa técnica, staff e direção — apelamos à união, à força e ao apoio mútuo neste momento tão difícil, que ficará para sempre marcado na nossa história.



Descansa em paz, Nassur. 🖤 Até já»