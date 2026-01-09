Pedro Jorge surpreende com primeira mudança de visual após vencer o Secret Story 9

Pedro Jorge foi o grande vencedor do Secret Story 9, o que significa que esteve três meses dentro da casa mais vigiada do País. Sem um cabeleireiro ou barbeiro por perto, o visual do ex-concorrente não pôde sofrer grandes alterações. Agora que já saiu da Casa dos Segredos, o jovem recorreu ao Instagram, no final da tarde da passada quinta-feira, dia 8 de janeiro para mostrar o novo corte de cabelo aos seguidores.

Através dos stories, o vencedor do Secret Story 9, ainda sentado na cadeira do barbeiro, partilhou uma fotografia com o seu novo visual, acompanhado da descrição: «Finalmente um corte a sério ao fim de 3 meses e meio. Que saudades».