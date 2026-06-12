Fora do Desafio Final, há um problema na vida de Pedro Jorge. Mas ele não faz ideia

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O concorrente não faz ideia do que está a acontecer fora da casa mais vigiada do País.

Pedro Jorge foi salvo esta quinta-feira e continua na corrida à vitória do Secret Story – Desafio Final, mas cá fora a sua equipa está a lidar com um problema inesperado e ele não faz ideia do que está a acontecer.

A conta de Instagram do concorrente, que contava com mais de 200 mil seguidores, ficou inacessível. Por isso e para tentar manter os fãs informados sobre o percurso de Pedro Jorge no reality show, a equipa criou uma nova página na mesma rede social.

No entanto, a solução durou pouco tempo. A nova conta também acabou por ser desativada, deixando os administradores sem uma plataforma para partilhar conteúdos e apelos ao voto, restando assim o Instagram da mulher, Marisa, onde vão sendo feitos apelos.

 

Até ao momento, não foram revelados mais detalhes sobre o que aconteceu às duas páginas nem se existe a possibilidade de recuperar alguma delas.

Enquanto isso, Pedro Jorge continua fechado na casa e sem saber dos problemas que estão a acontecer no exterior. O concorrente segue em jogo e continua a contar com o apoio dos fãs nesta fase decisiva do programa.

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Resta agora esperar para perceber se a equipa conseguirá recuperar a presença de Pedro Jorge no Instagram ou se será necessário criar uma nova página para reunir novamente os seguidores do concorrente.

Temas: Pedro Jorge Problema Instagram

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