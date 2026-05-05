Já há um concorrente a salvo da expulsão. A Casa reage com indignação e há quem se sinta "injustiçado"

A noite desta terça-feira ficou marcada por mais um momento decisivo no Secret Story – Desafio Final. Durante a emissão especial conduzida por Cristina Ferreira, foi revelado o nome do primeiro concorrente salvo da semana.

Em risco de expulsão estavam Ariana Miranda, Ana Batista, Leandro Martins, Pedro Jorge e Bruno Simão.

Com todos reunidos na sala, o momento de tensão chegou ao fim quando foi anunciado o resultado. P edro Jorge foi o concorrente escolhido pelo público para continuar em jogo, reunindo 49% dos votos.

Por sua vez, as reações dos outros concorrentes foram notórias e marcantes. Liliana manifestou "não compreender esta salvação" e sentir-se "injustiçada". Por sua vez, Leandro afirma que já esperava. E João Ricardo ironiza: «É o vencedor».

O ex-concorrente do Secret Story 9 pode agora respirar de alívio, garantindo assim a permanência na casa pelo menos até à próxima gala.

Já os restantes nomeados continuam em risco. Ariana Miranda, Ana Batista, Leandro Martins e Bruno Simão mantêm-se a votos e tudo será decidido na gala do próximo domingo, onde acontecerá mais uma expulsão.

Com o jogo cada vez mais intenso, cada decisão do público pode mudar o rumo do programa.