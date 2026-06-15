Na reta final, saiba quem poderá ser o último concorrente a abandonar a casa

A tensão aumenta na reta final do Desafio Final. No Especial de segunda-feira, ficaram definidos os quatro concorrentes nomeados que estão agora nas mãos do público: Bruno, João Ricardo, Pedro Jorge e Sara.

Com o jogo cada vez mais intenso e as estratégias a serem colocadas à prova, os espectadores terão a difícil missão de decidir quem merece continuar na corrida rumo à vitória.

As votações já estão abertas e tudo pode acontecer até ao próximo domingo, onde será anunciado quem será o expulso e quem estará mais perto de abandonar o Desafio Final.

Vote no seu concorrente favorito: