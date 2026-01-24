Pedro Jorge acorda com a casa coberta de neve. O cenário parece saído de um conto de fadas

Pedro Jorge regressou à sua terra natal, a Covilhã, e partilhou com os seguidores as imagens impressionantes do nevão que cobriu a cidade serrana. A depressão Ingrid, que tem vindo a afetar Portugal, trouxe consigo um manto branco a várias regiões do país, sendo a Covilhã uma das zonas mais afetadas pela queda de neve.

Na manhã deste sábado, 24 de janeiro, o vencedor do Secret Story 9 publicou um vídeo nos stories do Instagram onde mostra a paisagem coberta de neve. Nas imagens, Pedro Jorge abre uma janela e sai para uma varanda, revelando a estrada e as árvores completamente brancas.

Na legenda da publicação, o ex-concorrente escreveu: «Mãos frias, coração quente, vibração perfeita». O vídeo inclui ainda a localização: Covilhã, cidade onde Pedro Jorge vive com a companheira Marisa e os filhos Yara e Théo.