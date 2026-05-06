Para além de Vera, esta ex-concorrente também recebeu uma mensagem de Pedro Jorge às 2h da manhã. E revela tudo

Depois de Vera ter confirmado, no Última Hora do Desafio Final, que recebeu uma mensagem de Pedro Jorge no Instagram, Ana Cristina esteve presente na emissão desta quarta-feira, 6 de maio, e garantiu que passou por uma situação idêntica.

Numa primeira abordagem, a ex-concorrente do Secret Story 9 explicou: «Também recebi a mesma mensagem que a Vera recebeu do Pedro Jorge a dizer que tinha um amigo, o Pedro disse: “Podes seguir o meu amigo? Ele gostou muito da tua prestação”. E eu até fui seguir, o perfil estava fechado, deixa ver se isto vale a pena ou se não vale a pena. Não valia a pena. Depois efetivamente o amigo do Pedro mandou uma mensagem às 2 e tal da manhã, como a Vera diz, mesmo horário. Não me mandou a foto que a Vera diz que recebeu».

Ainda assim, Ana Cristina sublinhou que a sua percepção da situação difere ligeiramente : «A abordagem do Pedro não foi outra a não ser: “Tenho um amigo, segue”». A antiga concorrente acrescentou que esta leitura está «mais parecida com a da Marisa», reforçando: «Não vi maldade nenhuma, o Pedro não teve nenhuma abordagem que não fosse boa».

Por fim, revelou também que optou por não dar seguimento à conversa: «não» respondeu ao amigo de Pedro Jorge, explicando: «Eu não respondi ao amigo, portanto, o amigo não me voltou a mandar mensagem».