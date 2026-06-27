O momento mais comovente da noite. Filhos de Pedro Jorge abraçam o pai após a vitória no Secret Story

Pedro Jorge é o grande vencedor do "Secret Story – Desafio Final". O ex-concorrente conquistou a preferência do público, reunindo 58% dos votos, enquanto João Ricardo terminou em segundo lugar, com 42%.
A noite ficou marcada por momentos de enorme emoção. Assim que entrou em estúdio, Pedro Jorge foi surpreendido pelos dois filhos, que correram ao seu encontro. Visivelmente emocionados e em lágrimas, os dois apenas quiseram abraçar o pai, protagonizando um dos momentos mais comoventes da noite.
Pouco depois, foi a vez de Marisa, mulher de Pedro Jorge, correr para os braços do grande vencedor do reality show da TVI.
Recorde-se que Pedro Jorge foi consagrado vencedor do "Secret Story – Desafio Final" com 58% dos votos. João Ricardo ficou na segunda posição, ao conquistar 42% da votação final do público.