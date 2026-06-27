O momento mais comovente da noite. Filhos de Pedro Jorge abraçam o pai após a vitória no Secret Story

Pedro Jorge é bicampeão no Secret Story. E estas são as melhores imagens da vitória

De ir às lágrimas! Pedro chega a estúdio e agarra-se aos filhos

Duas vitórias em 6 meses! Pedro Jorge vence o Desafio Final. E estas foram as reações em estúdio

Após a vitória, Marisa corre para os braços de Pedro Jorge

Pedro Jorge é o grande vencedor do "Secret Story – Desafio Final". O ex-concorrente conquistou a preferência do público, reunindo 58% dos votos, enquanto João Ricardo terminou em segundo lugar, com 42%.

A noite ficou marcada por momentos de enorme emoção. Assim que entrou em estúdio, Pedro Jorge foi surpreendido pelos dois filhos, que correram ao seu encontro. Visivelmente emocionados e em lágrimas, os dois apenas quiseram abraçar o pai, protagonizando um dos momentos mais comoventes da noite.

Pouco depois, foi a vez de Marisa, mulher de Pedro Jorge, correr para os braços do grande vencedor do reality show da TVI.

Recorde-se que Pedro Jorge foi consagrado vencedor do "Secret Story – Desafio Final" com 58% dos votos. João Ricardo ficou na segunda posição, ao conquistar 42% da votação final do público.