Novo amor? Este é o detalhe que denunciou Joana Diniz

Joana Diniz, conhecida do público português por participações em reality shows como Casa dos Segredos e Desafio Final, pode estar a viver um novo romance. Segundo publicações nas redes sociais e relatos recentes, o nome do homem que terá “roubado o coração” à cabeleireira é Pedro Pratas.

A relação entre Joana Diniz e Pedro Pratas começou a ser apontada este mês, quando o próprio Pedro publicou um story nas redes sociais em que aparece com uma mão que foi identificada como sendo de Joana, com base em tatuagens reconhecíveis e outros detalhes, como o telemóvel visível na imagem.

Pouco se sabe publicamente sobre Pedro Pratas para além do que foi partilhado nas redes: trata-se de um jovem cuja identidade surge associada a Joana através destas publicações, e ainda não houve um anúncio oficial por parte da própria ex-concorrente sobre o namoro.

A mão de Joana Diniz

Repare que, a identificação é feita através da mão, cujas tatuagens coincidem com as de Joana Diniz, conforme se observa na imagem seguinte.

Até ao momento, nem Joana Diniz nem Pedro Pratas confirmaram oficialmente o romance em entrevistas ou no perfil principal de redes sociais.