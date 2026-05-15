Ex-concorrente de reality show da TVI faz desabafo doloroso após internamento dos pais: «Coração apertado mas com esperança»

Pedro Ramos e Ramos utilizou as redes sociais para partilhar um momento particularmente difícil da sua vida pessoal. O ex-concorrente da Quinta das Celebridades mostrou-se novamente no hospital e deixou uma mensagem emotiva sobre a luta que continua a viver ao lado dos pais.

«Cá estamos outra vez, com o coração apertado mas sempre com esperança, porque o nosso lugar é em casa juntos», escreveu no Instagram.

A publicação rapidamente gerou uma onda de apoio entre os seguidores, sobretudo depois de muitos recordarem o testemunho marcante que Pedro deu, em 2022, no programa de Manuel Luís Goucha.

Na altura, falou abertamente sobre os problemas de saúde dos pais e sobre o impacto emocional que tudo teve na sua vida: «Em 2019, sou confrontado com um telefonema do meu pai, emocionado, a dizer-me que a minha mãe tinha tido um AVC», recordou.

Pedro revelou ainda que, pouco tempo depois, o pai também acabou internado devido a um problema cardíaco, numa fase especialmente dura para toda a família: «Fui-me abaixo e tive uma depressão», confessou na conversa com Goucha.

Apesar disso, explicou que encontrou precisamente nos pais a força para continuar. «Se não me agarro aos meus pais, então eles deixam de existir», afirmou na altura.

Agora, perante mais um internamento, Pedro Ramos e Ramos aproveitou ainda para deixar um apelo aos seguidores, pedindo apoio para uma petição relacionada com os direitos e dignidade dos cuidadores informais e das pessoas cuidadas.