Amigo de Pedro, que fez furor na gala, é um craque do futebol. E nós revelamos tudo

Na gala deste domingo, os concorrentes foram surpreendidos com a presença de familiares. Pedro recebeu o apoio de um dos seus melhores amigos. Francisco é padrinho de um dos filhos do concorrente.

Assim que apareceu na televisão, a Internet explodiu com comentários sobre o amigo de Pedro. «Muito gato», lê-se. «Giraço o compadre do Pedro».

Mas afinal, quem é Francisco? É um dos melhores amigos de Pedro e os dois já se conhecem «há muitos anos».

Francisco Pereira tem 26 anos e tem uma carreira ligada ao mundo desportivo, dado que é treinador-adjunto de futebol. Atualmente, está no Real SC, de acordo com a página Zero Zero.

Na gala, Francisco mostrou-se orgulhoso de Pedro. «Força (…). O Theo já anda, já corre, vai ser jogador. Aproveita isto ao máximo. Não discutas», declarou.