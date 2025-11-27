Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

O Secret Story 9 está ao rubro e todos os dias há uma novidade bombástica. Esta quarta-feira não foi diferente: Pedro desvendou o segredo de Bruna no 'Especial' e deixou a casa toda em choque e lavada em lágrimas.

«Fui diagnosticada com um linfoma», foi esse o segredo de Bruna que apanhou os concorrentes de surpresa e os deixou muito chorosos e incrédulos, sendo que Ana e Pedro foram os mais emocionados da casa.

Mas no meio de toda a revelação houve uma confissão inesperada e que veio precisamente de Pedro, que se mostrou lavado em lágrimas, isto porque teve alguém próximo a passar pelo mesmo e lembrou-se de tudo o que acontece num momento destes.

