11:40
«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante' - Big Brother
05:58

«Tu andares aqui a fazer qualquer coisa por 250 mil euros»: Estala a discussão entre o 'rei' e a 'figurante'

11:09
«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro - Big Brother
01:46

«Exagera tudo para se fazer de vítima (...) Trata as pessoas como lixo»: Dylan 'carrega' em Leandro

11:08
Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo» - Big Brother
02:07

Dylan 'rasga' atitude de Leandro: «É a fita dele do costume (...) Devia-se poupar ao rídiculo»

10:44
«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa - Big Brother
01:52

«Deita-te aqui ao pé de mim...»: Em plena manhã, Pedro faz convite a Marisa

10:33
Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama» - Big Brother
02:16

Com Leandro na cama, Liliana e Pedro atacam-no: «A liderança que temos está espanada nesta cama»

10:31
Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!» - Big Brother
01:16

Liderança de Leandro posta em causa logo de manhã: «Vai para a cama, não há papel, não há nada!»

10:28
Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa - Big Brother
01:02

Só mel pela manhã: Dylan acorda Inês de forma amorosa

09:48
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada - Big Brother

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

09:42
Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna - Big Brother

Incrédulos e chorosos: Foi assim que os concorrentes ficaram após saberem o segredo de Bruna

09:01
Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se - Big Brother
03:36

Leandro entra em rutura com o Gangue dos Frescos e o caos instala-se

08:39
Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos - Big Brother
02:24

Noite tensa entre amigos. Leandro amua com o Gangue dos Frescos

08:06
Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve - Big Brother
02:15

Leandro isola-se e não apoia Bruna no momento em que explica a grave doença que teve

01:30
Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?» - Big Brother
03:56

Liliana revoltada com Fábio: «Já reparaste como é que estás a ser comigo!?»

01:00
Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém» - Big Brother
03:26

Fábio e Liliana novamente zangados? «Não tenho olhos para mais ninguém»

00:21
Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar - Big Brother
03:55

Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar

00:10
O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-» - Big Brother
02:05

O momento mais divertido da noite! Voz brinca com Fábio: «É uma curgete no seu bolso-»

23:51
Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu - Big Brother
10:25

Numa noite delicada, Fábio acaba em lágrimas. Saiba o que aconteceu

23:27
Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto» - Big Brother
04:49

Pedro Jorge desiludido com Leandro: «Ele só perde com isto»

23:17
Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde» - Big Brother
07:17

Liliana critita Leandro depois de atitude polémica: «Tem de ser uma pessoa mais humilde»

23:07
Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum» - Big Brother
03:15

Pedro Jorge e Marisa indignados com comportamento de Leandro: «Não faz sentido nenhum»

22:55
Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer» - Big Brother
06:51

Dylan arrasa atitude de Leandro no momento delicado de Bruna: «As figuras que ele está a fazer»

22:47
«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma - Big Brother
07:42

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

22:46
Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado - Big Brother
02:03

Enquanto Bruna conta a história por detrás do segredo, Leandro isola-se no quarto, transtornado

22:36
Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível! - Big Brother
02:12

Marisa assume a Pedro ciúmes de Marisa Susana e o concorrente tem reação imperdível!

22:23
Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan» - Big Brother
00:56

Última hora! Pedro e Leandro entram em discussão em pleno direto: «Sabias muito bem como estava o Dylan»

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

  • Secret Story
  • Há 2h e 8min
Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada - Big Brother

Pedro desvendou o segredo de Bruna e os concorrentes mostraram-se em lágrimas.

O Secret Story 9 está ao rubro e todos os dias há uma novidade bombástica. Esta quarta-feira não foi diferente: Pedro desvendou o segredo de Bruna no 'Especial' e deixou a casa toda em choque e lavada em lágrimas. 

«Fui diagnosticada com um linfoma», foi esse o segredo de Bruna que apanhou os concorrentes de surpresa e os deixou muito chorosos e incrédulos, sendo que Ana e Pedro foram os mais emocionados da casa.

Mas no meio de toda a revelação houve uma confissão inesperada e que veio precisamente de Pedro, que se mostrou lavado em lágrimas, isto porque teve alguém próximo a passar pelo mesmo e lembrou-se de tudo o que acontece num momento destes. 

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as reações dos concorrentes ao segredo de Bruna.

 

