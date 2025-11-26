Ninguém contava que Pedro reagisse assim à desistência de Bruno. Mas o inesperado aconteceu

Não se fala noutra coisa: Bruno desistiu do Secret Story 9 e as reações de choque e lágrimas foram muitas, sobretudo da parte de Dylan e Inês, que se mostraram inconsoláveis.

Mas o que ninguém esperava é que Pedro reagisse também de forma muito emocionada a esta desistência. De lágrimas nos olhos e visivelmente emocionado, o concorrente mostrou tristeza com esta decisão e disse palavras bonitas.

«Nunca lhe quis mal, o que eu disse nunca foi para magoar. Sempre me identifiquei com ele e ele lá fora vai perceber. Custou-me aquela discussão que tivemos aqui e estou a chorar porque de facto gosto do Bruno. E tivemos desavenças que não as queria ter», disse em lágrimas.

O concorrente acrescentou: «Se é a decisão dele - eu não queria que ele fizesse isto, porque não acho a melhor maneira - mas se ele acha que é melhor para ele, desejo-lhe boa sorte e lá fora se ele entender falaremos melhor».

Bruno agradeceu as palavras e o momento ficou marcado por muitas lágrimas. Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si e veja as imagens das reações dos concorrentes.