Tensão até ao fim: Concorrentes em choque com expulsão na gala do Secret Story 10

A mais recente gala do Secret Story 10 voltou a prender a atenção dos espectadores com uma noite de decisões importantes para o jogo.

Os concorrentes nomeados enfrentaram a votação do público numa emissão marcada por nervosismo e expectativa, com as salvações a acontecerem ao longo da noite.

O primeiro concorrente salvo foi Ricardo João, que acabou por ser salvo a meio da gala com 37% dos votos.

Mais tarde, no derradeiro momento da expulsão, foi a vez de Hugo ouvir o seu nome como salvo da semana, garantindo a permanência na casa com 45% da preferência do público.

A tensão manteve-se até aos últimos momentos. Ana acabou também por ser salva, reunindo 31% dos votos.

Com todas as outras decisões tomadas, restava apenas conhecer o concorrente que abandonaria o jogo.

Assim, Pedro acabou por ser o menos votado pelo público e tornou-se o concorrente expulso da semana, deixando a casa do Secret Story 10 após reunir 24% dos votos.

A saída provocou reações entre os colegas e marca mais uma reviravolta nesta fase do jogo, onde cada decisão do público pode mudar completamente o rumo da competição.

Veja o momento aqui: