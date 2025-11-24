Pedro Jorge abandona cadeira quente em lágrimas e Cristina Ferreira tem a resposta

Durante a cadeira quente do pós-gala, Pedro Jorge não conseguiu aguentar a pressão acumulada e acabou por se desfazer em lágrimas, visivelmente incapaz de continuar.

A gala já tinha sido um turbilhão de emoções para Pedro Jorge. Primeiro, o concorrente do Secret Story viveu um dos momentos mais ternos da noite ao receber, junto da mulher, um desenho feito pelos filhos — um gesto simples, mas carregado de significado, que o deixou claramente comovido.

Logo depois, enfrentou outro impacto emocional: a expulsão da amiga Marisa Susana, que o abalou e tornou o ambiente ainda mais intenso para si. Mas ninguém imaginava que o ponto mais marcante da noite ainda estava por acontecer.

A emoção foi tão forte que levou A Voz a intervir de forma direta, questionando-o sobre se pretendia abandonar a sala. E foi exatamente isso que aconteceu: de pé, ainda emocionado, Pedro Jorge saiu do espaço, deixando todos num silêncio carregado de apreensão.

No dia seguinte, no programa das manhãs - Dois às 10 - Cristina Ferreira, por sua vez, lançou o mistério sobre o que teria desencadeado uma reação tão intensa. “Se era pela Marisa Susana, se era pelos filhos… ninguém sabe, e só hoje vamos saber”, deixou no ar, alimentando a expectativa quanto ao desfecho desta história emocional.