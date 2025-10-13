Cadeira Quente 'em chamas': Dylan levanta-se e desafia Pedro Jorge em frente a toda a casa

O ambiente voltou a aquecer na casa do Secret Story 9. Durante a habitual ‘Cadeira Quente’, transmitida após a gala de domingo, viveu-se um momento de forte tensão entre Dylan e Pedro Jorge, que deixou todos os colegas em silêncio e o público em alerta.

No meio de uma acesa discussão, Dylan decidiu levantar-se e enfrentar Pedro Jorge, num gesto de desafio e provocação que surpreendeu até A Voz. O concorrente não se conteve e atirou duras críticas ao colega, acusando-o de ter uma postura idêntica àquela que tantas vezes criticou: «Eu só acho que o Pedro agora me criticou de eu ter vindo na primeira semana e achar que tudo o que eu dizia era certo, mas a postura dele está a ser exatamente a mesma coisa. Salvou-se a segunda vez e agora acha que é o campeão cá da casa e que vai contra tudo e contra todos.»

As palavras de Dylan foram recebidas com desconforto por parte dos colegas, e rapidamente A Voz interveio, questionando Pedro Jorge sobre a forma como se via dentro do jogo: «A Voz pergunta a Pedro se se está a achar o melhor do mundo, ao que o concorrente responde: “Eu acho que não, o Dylan é que abriu ali o peito para mim…”»

Nesse momento, Pedro Jorge recordou uma situação anterior, em que Dylan teria “feito peito a uma mulher”, o que irritou ainda mais o concorrente. Sem hesitar, Dylan levantou-se da cadeira e dirigiu-se até Pedro Jorge, ficando muito próximo dele, com o tom de voz elevado e uma expressão de fúria: «E meto-me à tua frente se quiseres», lançou Dylan, aproximando-se a pouca distância do colega e prosseguindo com acusações diretas: «Não levantes a crista», afirmou, acusando Pedro Jorge de só ter coragem para se impor perante mulheres.

A atitude de Dylan deixou a casa em choque, com vários concorrentes a tentarem acalmar o ambiente. O momento foi de grande tensão, e a produção teve de intervir para conter os ânimos antes que a situação se agravasse.

Nas redes sociais, o público reagiu de imediato, dividindo opiniões entre quem elogiou a frontalidade de Dylan e quem criticou a sua postura agressiva. O confronto promete marcar a semana no reality show da TVI e já é apontado como um dos episódios mais polémicos da temporada.