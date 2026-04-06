Pedro é surpreendido por ex-concorrente do Secret Story 9 com doação milionária? O ex-concorrente esclarece tudo

Pedro Duarte lançou recentemente uma campanha de angariação de fundos online com o objetivo de reunir o montante necessário para realizar uma faloplastia, dando assim continuidade ao seu processo de transição de género. Dylan fez uma doação e está a dar que falar.

Até ao momento, tinham sido angariados 752 euros de um total de 50 mil. De acordo com a plataforma GoFundMe, o primeiro contributo, no valor de 50 euros foi feito por Dylan Fonte, conhecido do público pela sua participação no Secret Story 9.

No texto que acompanha o pedido de apoio, Pedro Duarte explica que está há cerca de dez anos em processo de transição de género , descrevendo-o como um percurso longo e exigente, marcado por vários desafios emocionais e financeiros.

O jovem revelou que necessita de 50 mil euros para concretizar o objetivo, tendo Dylan Fonte contribuído com 50 euros. Ainda assim, o ex-concorrente acabou por ser alvo de críticas e recorreu ao Instagram para reagir aos ‘ataques’. «A hipocrisia da nossa sociedade, onde somos presos por ter cão e por não ter. O caminho mais fácil é criticar quem ajuda! É tão lindo as redes sociais apoiarem uma causa como a do Pedro, mas quando alguém ajuda, criticam… Que falsidade em que vivemos», atirou.

E prosseguiu, revelando que teve uma conversa com Pedro Duarte: «Ninguém sabe o que eu falei com o Pedro, portanto não façam comentários estúpidos. Vivam felizes com a vossa vida que eu vivo muito feliz com as minhas ações, não incomodo ninguém portanto não me incomodem também», acrescentou.

Na sequência da polémica, Pedro Duarte saiu em defesa de Dylan Fonte. «Em relação ao Dylan ele tem sido cinco estrelas para comigo. É uma pessoa realmente que se propôs logo ajudar, que continua a querer ajudar. Haja mais Dylans no mundo, que ele realmente nota-se que tem um ótimo coração e é uma pessoa que, realmente, se importa com outro», começou por dizer num vídeo partilhado nas redes sociais.

Pedro destacou ainda o gesto do ex-concorrente, criticando as reações negativas: «Teve um gesto realmente bonito e ainda há pessoas a falar ‘ah, não sei quê, é o dia das mentiras’ e que foi pouco dinheiro, por amor de deus. Ele fez o que muitos não fizeram, ele fez o que muitos poderiam ter feito e não quiseram. Ele é realmente uma pessoa de grande valor e que realmente tem a minha admiração e que eu agradeço do fundo do meu coração porque é pessoas como ele que estão a ajudar a atingir o meu objetivo», acrescentou.

Por fim, deixou um apelo direto aos críticos: «Então deixem de ser assim, deixem de ser essas pessoas ridículas que só estão bem com o mal do outro, só estão bem a praticar o mal, olhem para o vosso umbigo».