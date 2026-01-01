Pedro leva para casa 250 mil euros! As imagens completas do momento em que vence o Secret Story 9

Pedro é o vencedor do Secret Story 9! O concorrente venceu esta edição com 58% dos votos do público, contra 42% de votos a favor de Inês, que conquistou o lugar de prata.

O concorrente ficou incrédulo com a vitória e não escondeu as emoções. Marisa também não hesitou em abraçar o marido, assim como outros ex-concorrentes.

Ficou notada uma ausência neste festejo: Leandro não se levantou para cumprimentar e parabenizar aquele que outrora foi seu aliado.